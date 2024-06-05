GYODER I. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’ni düzenledi

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), sektörün gündemi ve geleceğini değerlendirmek üzere I. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’ni düzenledi. Derneğin 25. yılının da kutlandığı zirvede yakın zamanda hayata geçirilmesi beklenen Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu ve kentsel dönüşüm başlıkları öne çıkan konular oldu.

Zirvenin açış konuşmalarını GYODER Başkanı Neşecan Çekici, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül yaptı.

GYODER Başkanı Neşecan Çekici konuşmasında “Bugün burada hem GYODER’in geleneksel gayrimenkul zirvesini özel bir içerikle Ankara’ya taşımış olmanın hem de derneğimizin 25. yılını kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Türkiye’de yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlayan, 300’den fazla alt sektörü destekleyen ve ekonomiye istikrarlı biçimde katma değer sunan gayrimenkul endüstrisi, ülkemizin modernleşme sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Bugün, gayrimenkul sektörünü teknoloji, tasarım, tabiat ve toplum ile bütünleştirmek ve sektörün tüm alt açılımlarına değer katmak misyonuyla ilerliyoruz. Bizler, sürdürülebilir ve yenilikçi projelerle gayrimenkul dünyasını ileriye taşımak için azimle çalışıyoruz. Bu zirve ile yeni bir gayrimenkul vizyonunun ilk adımları atılmış olacak. Gayrimenkulün çatı platformu olarak özel sektör ile kamudaki kanaat önderlerimizi daha sık bir araya getireceğiz. Sorunlarımızı şeffaflıkla masaya yatıracağız, tüm çözüm önerilerini ön yargısızca dinleyeceğiz. Ve nihayetinde etki yaratan buluşmalara imza atacağız. Gayrimenkul ekonomiler için çarpan etkiye sahiptir. Doğru kurgulanan bir gayrimenkul endüstrisi, kalkınma hızını geometrik olarak artırır. Biz de bugün, gayrimenkulün çarpan etkisini kalıcı kılacak fikirleri ve çözüm önerilerini konuşmak için bir aradayız” dedi.

Sektördeki en önemli sorunlardan birinin disiplinsizlik olduğuna vurgu yapan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, “Hep birlikte çabalayarak sektörümüzü disipline etmek, insanımıza mezar yerine konut yapma amacını güden meslektaşımızın yer aldığı çok değerli STK’larımızdan biri GYODER. Sokaktan geçen hafriyat kamyonlarının sarsıntılarından çöken binaları yapanlar bizimle aynı kartviziti taşıyorlar. O nedenle hep birlikte bu konuyu disipline edecek ve yasalaştıracak büyüklerimizin de bizi dinleyebilecekleri platformların artmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“ELEMAN SORUNU YAŞIYORUZ”

Mayıs 24 itibariyle Türk müteahhitlik şirketlerinin 136 ülkede iş yaptığına dikkat çeken Eren, “509 milyar dolar değerinde iş yapmış durumda. 12170 proje tamamladık. Ama eleman sorunu yaşıyoruz. Sene de 3 milyon genç üniversiteye başlıyor, eksi puan alanları üniversiteye alıyoruz. Önümüzdeki yıllarda ne tür istihdam olmalıya bakmadan herkesi üniversitelere yönlendiriyoruz. İşçi, kalfa, operatör vs bulamıyoruz. Vietnam ve Filipinler’den insan getirmeye başladık şantiyelere. Bugün çalışmalarla istihdam daha düzenli planlanır.” dedi.

SEKTÖR İLK 3 AYDA YÜZDE 11 BÜYÜDÜ

ATO Başkanı Gürsel Baran “Planlama ile ilgili ekosistemde sıkıntı var. Özellikle deprem sonrası yaşadıklarımız bu sektörün sıkıntılarını günyüzüne çıkardı. Yıllar önce müteahhitlikte çok kâr var diye bir sürü kişi bu işe girdi. O süreçten sonra sektörde büyük sıkıntılar başladı. Planlamanın olmaması çok önemli bir etken. Diğer yandan eleman sıkıntısı bizim de uzun zamandır dile getirdiğimiz sıkıntılardan. Türkiye’de 208 üniversite var ama olması gereken belki de 50-60. Aileler olarak bizler çocuklarımızı üniversite okumaları için zorluyoruz ama şu an başta inşaat sektörü olmak üzere çalışacak eleman bulamıyoruz. Bir an önce bu sorunun çözülmesi gerekir. Bu sorun üretimi de etkiliyor. Buna rağmen gayrimenkul sektörü 2023’ü yüzde 8.7 büyüme ile kapattı. Hatta 2024 yılının ilk 3 ayı itibariyle yüzde 11 civarında bir büyümeden bahsediyoruz” dedi.