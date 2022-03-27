Vergi ve ekonomi paketi mecliste

Meclis, önemli konularda mesai yapacağı yoğun bir haftaya daha giriyor.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, salı günü Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi müzakere edilecek.
Teklife göre, muhtarlara net asgari ücret tutarının altında ödenek verilmeyecek.
Vergi kanunlarına göre tutulan defter ve kayıtlar üzerinde hile ve tahrif edenler ve yanıltıcı belge düzenleyenler hakkındaki hapis cezasının üst sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkacak.
Yabancılara konut veya iş yeri teslimlerinde KDV'den istisna tutulmak için bir yıllık elde tutma şartı 3 yıla çıkarılacak.
Türkiye'de elektrikli araç imal edenlerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki mühendislik hizmetleri 31 Aralık 2023'e kadar KDV'ye tabi olmayacak.
Yapı kayıt belgesi alınan yapıların üzerinde bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin başvuru süresi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılacak.
Hazineye ait tarım arazileri, 31 Aralık 2019'dan önce en az 3 yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanmaya devam edenlere, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar doğrudan kiralanabilecek.
Finans sektöründe faaliyette bulunan bazı kurumlar için kurumlar vergisi oranı yüzde 25'e çıkarılacak.
Varlıkları yükümlülüklerini karşılamayan tasarruf finansman şirketlerinin, tasarruf dönemindeki müşterilerine ait sözleşmeleri faaliyet izni verilen tasarruf finansman şirketlerine devredilecek.
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Alt Komisyonu, perşembe günü Tarım ve Orman Bakanlığı ile Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği yetkililerini dinleyecek.
KİT Komisyonunda salı günü, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Başkanlığı ile TÜBİTAK Marmara Teknokent AŞ, çarşamba günü Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Tasfiye Halindeki Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ, perşembe günü Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün hesapları incelenecek.
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