Varant hangi piyasalarda kullanılır, kim optimum fayda elde eder? - İş-Yaşam Haberleri

Varant hangi piyasalarda kullanılır, kim optimum fayda elde eder? - İş-Yaşam Haberleri

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Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Varant Bölüm Müdürü Murat Eri oldu. Programda varantın nasıl bir yatırım aracı olduğu örneklerle tanıtılırken Murat Eri, varant yatırımı yapmanın inceliklerini anlattı. Varant yatırımının ne zaman ve nasıl kullanılması gerektiğini anlatan Eri, piyasanın oynak olduğu bugünlerde varantın kullanılıp kullanılmayacağına dair görüşlerini aktardı.

HANGİ PİYASADA VARANT YATIRIMI YAPILIR?

Eri, varantın yatırımcıya faydaları ve avantajlarını sıralarken dezavantajı ve risklerinin de altını çizdi. Varant yatırımı yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Eri, yatırımcıların varant yatırımından nasıl optimum fayda sağlayabileceğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Hangi tip yatırımcının varant piyasalarını kullanması halinde iyi sonuçlar elde edeceğini dile getiren Arı, hangi piyasalarda varant yatırımı yapmanın daha anlamlı olduğunu değerlendirdi.

VARANT HESABI NASIL AÇILIR?

Piyasanın bulunduğu dönem göz önüne alındığında şu anda varant yatırımı yapmanın anlamlı olup olmadığının sorgulandığı programda varant yatırımı yapmanın ince noktaları da dile getirildi. Ayrıca yatırımcıların varant hesabı açmalarının kolay olup olmadığı sorgularınken örnekleriyle nasıl varant hesabı açılacağı da anlatıldı.