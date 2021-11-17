2022'ye güçlü yatırımlarla giriyor 0:00 / 0:00

Vakko Grubu, 2021 yılının ilk dokuz ayında satışlarını yüzde 70 oranında artırarak karlı büyüme trendini korudu. 2021 yılı içinde, 47 milyon TL'si Vakko Tekstil tarafından yapılan toplam 110 milyon TL'yi aşkın yatırımı hayata geçiren Vakko Grup, 2022 yılında Vakko Hotel & Residence'ın da aralarında bulunduğu güçlü yatırım hedeflerini açıkladı

Pandemi döneminde istikrarını koruyarak 2021 yılını başarıyla sürdüren Vakko, yılın değerlendirmesini ve 2022 yatırımlarını Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve Vakko CEO'su Jaklin Güner'in katıldığı bir toplantıyla açıkladı. Toplantı; mart ayında kapılarını açan ve Avrupa'nın en güzel moda mağazalarından biri olarak değerlendirilen 'Vakko Nişantaşı' mağazasında gerçekleştirildi.

2021 yılına dair başarılı rakamların, pandemi döneminde gerçekleşen ve uygulanan stratejiler doğrultusunda oluştuğunu söyleyen Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, "Pandemi dönemi lüks perakende sektöründe değişimi hızlandırdı; hayatta kalan ve gelişen şirketler, en hızlı ve doğru kararları profesyonel bir ekiple veren, karşılaştıkları risklerin değişen doğasını öngören markalar oldu. Biz de doğru adımlarla bu süreci yönlendirdik. O gün aldığımız kararlar bugünümüzü inşa etti ve başarılı bir süreci beraberinde getirdi" dedi.

Jaklin Güner - Cem Hakko

Vakko CEO'su Jaklin Güner sözlerine pandemi dönemindeki stratejilerine değinerek başladı. Güner, "86 yıllık bir marka olarak bugüne kadar elbette birçok zamanı deneyimledik. Bu ülkenin ve dünyanın içinden geçtiği her şartta başarıyla ayakta kaldık. Pandemi de bunlardan biriydi. 2020 yılı daha önce yaşanılan hiçbir dönemle kıyaslanamaz; tüm dünyanın ilk kez karşı karşıya kaldığı bir zaman dilimiydi. Lüks, genellikle kriz zamanlarında en hızlı etkilenen ancak aynı zamanda içinde olduğu krizden en hızlı çıkan sektörlerden biridir. Kısıtlamaların sona ermesi özlem alışverişine neden oldu ve pandemi sonrası lüks perakende genel pazardan daha hızlı bir toparlanma gösterdi" diye konuştu. Güner, "Statista ve Bain'in raporlarına göre globalde moda, mücevher ve kozmetiği içeren lüks pazarının büyüklüğü 2017 yılında 254 milyar, 2018 yılında 262 milyar, 2019 yılında ise 281 milyar Euro'ydu. 2020'ye geldiğimizde karşımızda iki senaryo vardı. Bunlardan biri 2021 yılında, 2017 rakamlarının dahi zor yakalanabileceği, diğeri ise 2019 rakamlarının hızla yakalanabileceği yönündeydi. Biz bütün projeksiyonlarımızı pozitif senaryoyu dikkate alarak yaptık ve 2021'e girerken, 2019'da gösterdiğimiz performansın üstüne çıkabileceğimizi öngördük. Böyle öngörmemizde etkili olan gelişmeler; Covid'le birlikte perakendenin yeniden şekillenmesi, dijitalleşmesi, lüks perakendenin pandeminin etkisinden kurtulmaya başlaması, salgın sonrasında özlem alışverişi, sosyalleşmesi ve seyahatlerinin olmasıydı" sözleriyle pandemi dönemindeki projeksiyonlarını belirlerken değerlendirdikleri senaryoları paylaştı.



Jaklin Güner: 2021'de 100 milyon TL'yi aşan yatırımı hayata geçirdik

2021 yılını iki dönemle özetleyen Jaklin Güner, aşılanma oranlarının düşük olduğu ve kapanmaların devam ettiği ocak-mayıs dönemi ve aşılanma oranlarının hızla arttığı, kapanma uygulamalarının artık yapılmadığı haziran sonrası dönem olarak bu süreçleri anlattı. 2021'in ikinci yarısında aşılanmanın etkisiyle, güvenli seyahatin başlaması, lüks seyahat ve ev dışında geçirilen zamanın artmasının sektöre olumlu etkilerinden bahseden Güner, "İlk çeyrekte pandemi öncesi rakamları yakalamaya başlamıştık ki gelen kapanışlar bizi etkiledi ancak açılışlarla birlikte hazirandan itibaren çok hızlı bir geri dönüş yaşadık. 2019'a göre mağazalarımızda yüzde 80 civarı büyümeler gördük. 2021'de toplamda 57 gün kapalı kaldık ama artık farklar kapatılmış çok hızlı bir büyüme sürecine girilmişti. Biz pandemi ile birlikte online satışların ciro içindeki payını iki katına çıkarmıştık. Pandemi öncesi markalarımız bazında 5 ile 8 arasında olan bu oran 8 ile 15 arasında bir yere oturdu. Bunu küçük kayıplarla koruyoruz. 2021 Haziran ayından itibaren reel büyümeler başladı son 24 aylık enflasyonu 32 olarak alırsak bunun üzerindeki büyümeler bizi çok heyecanlandırdı motive etti ne kadar doğru kararlar aldığımızı bize gösterdi. Mega trendleri takip, koleksiyonlarını ihtiyaca göre geliştir, satınalma koşullarının ve tedarik noktalarının optimizasyonu, kur artışı etkisini iyi yönetmek, dijital kanalların verimliliğinin arttırılması, giderlerin yeni gerçeklere göre tasarlanması vb. pek çok konuda yapılan dikkatli çalışmalar, planlı ve hızlı hareket etmek bizi hedeflerimize ulaştırdı. Haziran ve sonrası dönemde hızlanan satışların da etkisi ile Vakko Grubu olarak 2021 ilk dokuz ayında 2020 yılına göre satışlarımızı yüzde 70 oranında artırarak karlı büyüme trendimizi koruduk" dedi.



Jaklin Güner, "Grubumuzun amiral gemisi Vakko Tekstil, 2021 9 aylık sonuçlara göre 138 milyon TL esas faaliyet karı yarattı. 2020 yılında pandeminin de etkisi ile 9 ay sonunda zarar açıklayan Vakko Tekstil, 2021 yılında ise gösterdiği güçlü performans ile 65 milyon TL seviyesinde dönem karı yaratmayı başardı. Bu sonuçlar ile son beş yıl içerisinde gösterdiğimiz en iyi performans olan 2019 yılı rakamlarımızı da geçmiş olduk. Grup olarak gösterdiğimiz güçlü kar/zarar performansımızın arkasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi de ülkemize olan güven ile yatırımlara devam etmemiz oldu. 2021 yılı içinde, 47 milyon TL'si Vakko Tekstil tarafından yapılmış toplam 110 milyon TL'yi aşan tutarda yatırımı hayata geçirdik. Bu zorlu dönemde Vakko Tekstil yatırımcılarını da unutmadık ve 2021 yılında ortaklarımıza toplam 83.2 milyon TL brüt nakit kâr payı dağıttık" şeklinde konuştu.

Jaklin Güner

Pandemi dönemi 2014 - 2019 döneminde Vakko'nun hızlı büyümesi markanın mağaza portföyünün yeniden değerlendirmesi için de fırsat sundu. Jaklin Güner bu dönemde bazı mağazaları zamanın getirdiği değişim ve dinamiklere göre yapılandırdıklarını söyledi ve ekledi: "Halihazırda açık olan 192 mağazamız arasında eski konseptte mağazamız kalmadı. Hepsi yenilendi. 2021 yılı içerisinde 31 yeni noktada Vakko Dostları ile buluştuk. Vakko Nişantaşı ve şimdi İstinyePark İzmir; Vakko, Vakko Couture, Vakko Wedding, Vakko Shoes & Bag, Vakko L'Atelier, V2K Designers ve Vakkorama markalarıyla Vakko Dostları'yla buluşuyor. Çok yakında açılacak olan Galataport ve Downtown Bursa mağazalarımızın da açılacağının bilgisini ilk kez vermek isteriz. 2021 yılında Nişantaşı, İzmir İstinyePark lokasyonlarında yatırımlarımızı tamamladık ayrıca bu yıl içerisinde Galataport yatırımımızı da tamamlamış olacağız. Bunlar elbette bizi çok heyecanlandıran, onurlandıran güçlü yatırımlar. 2021 yılı içerisinde açılan yeni mağazalarımızla birlikte hizmet verilen alan büyüklüğümüz yaklaşık 64 bin metrekareye ulaştı" 2021 yaz döneminde Vakko, Vakko Mare, Vakko L'Atelier gibi farklı konseptlerle özellikle Ege ve Akdeniz'deki deneyimin alanlarını genişleten marka, Vakko L'Atelier lezzetlerini Göcek'te teknelere servis ederek sundu ve büyük ilgi gördü.



Vakko yaşam anlayışını, hayatın her alanında hissettirmek hedefiyle yeni yatırımın, Nişantaşı'nda 2022 yılının ilk aylarında açılacak Vakko Hotel&Residence olduğu toplantıda ilk kez açıklandı. Cem Hakko'nun ‘Vakko için yeni bir sektör ve bir hayalin gerçekleşmesi' olarak yorumladığu projenin detaylarını Vakko CEO'su Jaklin Güner anlattı. Güner, "Vakko'nun lüks anlayışını ve misafirperverliğini konaklamada da hissettireceğimiz Vakko Hotel & Residence Nişantaşı, samimi bir deneyim sunacak. Rezidans, alışılmış konseptten farklı olarak konforlu ve sıcak, samimi bir ev ruhu taşıyan büyük odalarıyla Vakko Home ile şıklaşan yaşam alanlarını yansıtacak. Vakko L'Atelier'nin Bistrot ve Patisserie'si rezidans misafirlerinin hizmetinde olacak. Toplam 8 katta 32 daire olarak hizmet verecek olan Vakko Hotel & Residence 120 milyon TL yatırım değeriyle hayata geçiyor" dedi.



Vakko'nun 2022 yatırımlarının marka iş birlikleriyle de devam edeceğini söyleyen Güner, Vanilla Rococo markasını satın aldıklarını da açıkladı. Vakko CEO'su, "Vakko Gıda'daki büyüme planımızı destekleyen bu satın almayla, Vanilla Rococo'nun elegant ve özel tasarım lezzetlerini Fransız şıklığı ile Vakko L'Atelier lezzetleri arasına katarak, zengin ve çok çeşitli bir tat yaratacağız" dedi.



2022 yılında lüks perakendenin markalar için önemli fırsatları barındırdığını söyleyen Jaklin Güner, "Biz bütün bu projeksiyonlarımızı daha önce yakaladığımız büyüme trendinin 2022'de tekrar yakalanarak devam edeceğine inanarak şekillendiriyoruz. 7 lokasyonda 15 farklı mağaza yatırımı hedefliyoruz. Bu mağazaların 4'ü Vakko Gıda, 11'i Vakko Tekstil çatısı altında olacak. Vakko Gıda'da 1574 metrekaresi, Vakko Tekstil'de ise 5183 metrekare yatırım alanına sahip olacak" diye konuştu. 2022 yılı ön görülerini paylaşırken ekonomideki ‘pandexit' kavramından bahseden Jaklin Güner, "Herkesin ümitle beklediği yeni bir kavram var: Pandexit, yani ‘pandemiden çıkış' Sözcük, Covid 19 pandemisini çok geçmeden geride bırakacağımız yönündeki iyimser düşünceyi özetliyor. Normal sosyal etkileşime geri dönüşün ekonomik açıdan başlangıçta pozitif sonuçlar getirmesi kesin görünüyor. 2022 yılında güçlü bir toparlanma bekleniyor ama bunun kapsamı enfeksiyon ve aşı oranlarına göre ülkeden ülkeye büyük değişkenlik gösterebilir" diyerek öngörülerini aktardı.



Pandeminin lüks moda sektörünün odaklandığı alanları geliştirdiğinden ve dönüştürdüğünden bahseden Vakko CEO'su Jaklin Güner, bu alanları nesnelerin interneti, bulut sistemleri, e-ticaret ve mobil ticaret, sanal ve artırılmış gerçeklik, blok zinciri, yapay zeka gibi teknolojik uygulamalar, dijital şovlar, fijital (fiziksel+dijital) mağazalar gibi dijitalleşme adımları, konfor ve rahatlık sunan modanın yeni formu, sürdürülebilirlik çalışmaları, kişiselleştirme hizmetleri, marka iş birlikleri, yeni satış kanalları, lokalleşme ve yeni müşteri profilleri olarak özetledi. Güner, "Özellikle teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme tüm sektörlerde özellikle lüks perakende de önemli değişikliklere neden oldu. Sadece online deneyimi değil fiziksel mağazaların tasarımı ve buradaki fiziksel deneyimin geliştirilmesinde etkili oluyor. Bir yandan dijital gelişmeler devam ederken diğer yandan sahip olduğumuz değerleri yansıtabileceğimiz mağazalarla dinamik ve inovatif bir yapı geliştiriyoruz. Çünkü bu süreçle birlikte de değişen ihtiyaçlar ve beklentiler, lüks perakende sektörünün hem dijital hem de fiziksel temas noktalarını yeniden kurgulamasını gerektiriyor" dedi.



Pandemiyle yaşadığımız süreçte dijital dönüşümünün tüm sektörlerde özellikle lüks moda sektöründe hızlandığı ve ivme kazandığı söyleyen Jaklin Güner Vakko'nun online gelişmeleri hakkında da bilgi verdi. Güner, "Pandemi öncesinde online alışveriş, büyüme projeksiyonlarımızda artarak devam ediyordu, pandemide planlanandan çok daha hızlı bir şekilde büyüdü" diye konuştu.



Pandemi sonrası tüketici davranışlarında oldukça etkin rol oynayan sürdürülebilir moda ve üretim konusunda Vakko olarak uzun bir süredir bu yönde çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Vakko CEO'su Jaklin Güner, "Doğanın korunması ve sürdürülebilirlik Vakko olarak çok uzun yıllardır üzerinde hassasiyetle durup çalışmalar yaptığımız konular. Sezonların ötesinde doğayı düşünen ve sürdürülebilir modayı destekliyoruz. Güner, "Tüm markalarımızda recycling, upcycling ve sürdürebilirlik önemli bir yere sahip. Koleksiyonlarımızda çok sayıda ürün bu üretim prensiplerinden yola çıkarak üretiliyor. Vakkorama, sezon kampanyalarıyla sürdürülebilir moda konusunda farkındalık yaratıyor. Vakko Üretim Merkezi'nde öncelikle insanı ve doğayı esas alan bir üretim anlayışıyla faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu kapsamda ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri belgesine sahibiz. Eşarp üretiminde harcanan elektrik, su, arıtma ve doğalgaz giderlerinin azaltılarak verimini arttırmak için Continue Yıkama Makinesi yatırım yaptık ve bu yatırım sayesinde, yüzde 98 oranında su tasarrufu ve yüzde 97,5 oranında kimyasal kullanımının azaltılması konusunda çalışmalarımız başladı. Diğer makine yatırımlarımız ile birlikte, üretim merkezine son iki yılda yaptığımız yatırım tutarı 10 milyon TL'yi geçti. VAKKO Üretim Merkezimizde oluşan atık su dahil tüm atıkların yasal olarak belirlenen şekilde bertaraf edilmesi, geri kazanımı ve yeniden kullanımı düzenli faaliyetlerimiz arasında yer alıyor" dedi.

Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'nda yarışan Türkiye takımı için kıyafet tasarlayan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın kıyafet tasarımlarını yapan Vakko'nun sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçirdiği çalışmaların sonuncusu da Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi'nin Atatürk Kültür Merkezi'ne taşınması oldu. Kurucumuz Vitali Hakko'nun vefatının ardından, onun sanata, kitaplara ve eğitime olan ilhamıyla, ismini kuşaklar boyunca yaşatmayı hedefleyerek Cem Hakko tarafından oluşturulan kütüphane, bugüne kadar mimarisiyle ödüllü Vakko Nakkaştepe Moda Merkezi içerisinde bulunuyordu. 10. yaşını kutlayan kütüphane, şimdi Vakko'nun başladığı yere yani Beyoğlu'na döndü; Atatürk Kültür Merkezi'ne taşındı. Moda, mimari, fotoğraf, resim, heykel, sinema gibi sanatın tüm başlıklarındaki en güncel ve kapsamlı koleksiyonları içeren kütüphanede; dünyanın en prestijli yayınevlerine ait özel edisyonlar, kütüphaneye özel imzalı yayınların bulunduğu 15 bin kitap bulunuyor. Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi'nin öneminden bahseden Cem Hakko, "Bunun bizim için bir onur olduğunun altını çizmek isterim. Atatürk Kültür Merkezi'nde Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi'nin yanı sıra kasım ayının sonlarında açılacak olan Vakko Bistrot ile de sanatseverlerle buluşacağız. Bu bir anlamda bizim için çok değerli olan ve markamızın ilk adımlarının atıldığı bir semte vefamız olarak çok kıymetli ve bizim için çok anlamlı. İlk mağazamızın açıldığı Beyoğlu, aynı zamanda Vitali Hakko'nun kurucusu olduğu Beyoğlu Güzelleştirme Koruma Derneği'nde yaptığı çalışmalardan ötürü bizim için farklı bir öneme sahip" diye konuştu.