TWİTTER ABONELİK ÜCRETİ TÜRKİYE'DE NE KADAR?

Öte yandan Twitter Blue'nun Türkiye ücretleri de belli oldu. Apple'ın geliştiricelerden aldığı yüzde 30'luk payı İOS kullanıcılarına yansıtan Twitter, aylık ücreti 250 lira olarak belirledi.

Eğer uygulamayı Android tabanlı bir cihazdan ya da internetten satın alırsanız ücret 110 lira olarak belirlendi.