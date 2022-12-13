TWİTTER BLUE ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?
Reklamsız okuma deneyimi
En popüler makaleler ve twitler; son 24 saatiçerisinde en çok paylaşıkan makaleler direkt karşınıza sunulacak.
Okuyucu modu; Tweet dizeleri bu mod sayesinde daha rahat okunabilecek ve metinler büyütülebilecek
Yer İşareti Klasörleri: Yer işaretlerinde klasörleri düzenleyerek istediğiniz tweetlere daha rahat erişin.
Gezintiyi Kişileştir: En çok kullanılan sayfaları ayarlayabilirsiniz.
Uygulama Teması: Yalnızca sana özel tema renkleri seç.
Daha uzun video yükle: 10 dakikaya kadar videolar yükleyebilirsin.
Sabitlenen Sohbetler: Favori sohbetleri Direkt mesaj kutusunun en üst kısmında sabitleyebilirsin.