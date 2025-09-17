Habertürk
        Haberler Ekonomi Alışveriş TURYİD Başkanı Kaya Demirer: Zor dönemi misafirlerle birlikte atlatmaya niyetliyiz - Alışveriş Haberleri

        TURYİD Başkanı Kaya Demirer: Zor dönemi misafirlerle birlikte atlatmaya niyetliyiz

        TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer son dönemde sıkça tartışılan restoran fiyatlarına yönelik eleştiriler için, "Perakende de markette alırken değil restoranda karşıya hesap geldiğinde tepki gösteriliyor. Bu bizim işimizin sosyal açıdan ne kadar kıymetli olduğunu da gösteriyor. Bunun için biraz ensemiz inceldi ama hala dik durmaya ve bu zor dönemi inşallah misafirlerle birlikte atlatmaya niyetliyiz" dedi

        Giriş: 17.09.2025 - 08:58 Güncelleme: 17.09.2025 - 08:58
        "Zor dönemi misafirlerle birlikte atlatmaya niyetliyiz"
        Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer öncülüğünde 8 Ekim'de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde 5'incisi düzenlenecek olan Global GastroEkonomi Zirvesi öncesi sektör ve zirve hakkında konuştu.

        Bugün gastronomi sadece bir keyif alanı değil, milyarlarca dolarlık bir ekonomiyi yöneten stratejik bir sektör olduğunu vurgulayan Demirer, "Dünya genelinde gastronomi turizmi 1,1 trilyon dolarlık hacme ulaşmış, yiyecek-içecek hizmetlerinin toplam büyüklüğü 3 trilyon doları aşmış durumda. Bu dev ekonominin kayıtlı 357 milyon kişiye iş sağladığı ve her 10 çalışandan 1’ini bünyesinde barındırdığını biliyoruz. Türkiye’de de tablo son derece çarpıcı. 2024 yılı verilerine göre gastronomi sektörü yaklaşık 900 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaştı, 2 milyona yakın kişiye istihdam yarattı. Sadece TURYİD olarak bünyemizde yer alan 350 marka, yurt içinde 3 bin, yurt dışında 150’yi aşkın şubesi ve 150 binden fazla çalışanla yılda 200 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Bu rakamlar gastronominin ülkemiz ekonomisinde yalnızca bir tüketim alanı değil, üretimden istihdama uzanan geniş bir değer zinciri yarattığını ortaya koyuyor” dedi.

        Demirer, son dönemde sıkça tartışılan restoran fiyatlarına yönelik eleştiriler için de özellikle Türkiye ve Yunanistan'ın fiyat tartışmasının da bu zirvede konuşulacağını belirterek şunları söyledi:

        "Misafirsiz bizim işimiz olmaz ama bizsiz de sosyal hayat olmaz. Pandemi bunu hepimize gösterdi. Aslında restoran fiyatları ile ilgili bu kadar isyan gelmesinin ana sebebi bu benim sosyal hakkım elimden alma diyor cebinde kaynağı kıt olan misafirlerimiz. Üretim ve hammadde bunların hepsi yaptığımız işin doğası gereği hepinizin düzenli olarak evlerimize satın aldığı ve son 3 senede düzenli olarak fiyat artışına şahit olduğumuz ürünler. Fakat bu perakende de markette alırken değil restoranda karşıya hesap geldiğinde tepki gösteriliyor. Bu bizim işimizin sosyal açıdan ne kadar kıymetli olduğunu da gösteriyor. Bunun için biraz ensemiz inceldi ama hala dik durmaya ve bu zor dönemi inşallah misafirlerle birlikte atlatmaya niyetliyiz"

        BAHŞİŞDE YAKLAŞIK 100 MİLYAR TL KAYIP

        Türk gastronomisinin potansiyelini daha ileriye taşımak için yapısal adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Demirer, “Bugün sektörde yalnızca bahşişlerin kayıt dışı kalması nedeniyle yılda yaklaşık 100 milyar TL kayıp yaşanıyor. Bu kaynağı şeffaflaştırmak için servis ücretinin hesaplara dâhil edilmesi şart" yorumunda bulundu.

        "BU YIL ZİRVEDE, DOĞANIN DÖNGÜSELLİĞİ İLE İNSAN HAFIZASININ HATIRLAYICI GÜCÜNÜ YENİDEN OKUYACAĞIZ"

        TURYİD Başkan Yardımcısı Ebru Koralı zirve programını anlatarak şöyle konuştu: “Kesişme Noktası’ bizim için sadece bir tema değil, aynı zamanda gastronominin geleceğine dair bir yol haritası. Çünkü gastronomi yaratıcı endüstrilerin, sürdürülebilir kalkınmanın, kültürel diplomasinin ve toplumsal hafızanın merkezinde duran bir güç haline geldi. Bir tat, bir ürün ya da bir sofra hem geçmişimizi barındırıyor hem de geleceğimizi şekillendiriyor. Bu yüzden bu yıl zirvede, doğanın döngüselliği ile insan hafızasının hatırlayıcı gücünü yeniden okuyacağız. Bu yıl zirvemizde Singapur’dan Michelin yıldızlı şef Ivan Brehm yemek felsefesini ‘Crossroads Thinking’ üzerinden aktarırken, Eylül Görmüş hafızanın sofralarda nasıl canlandığını anlatacak. Aslıhan Koruyan Sabancı gastronominin sürdürülebilirlikteki rolünü ele alırken, Akan Abdula coğrafi işaretli ürünlerin ekonomik ve kültürel değerine dikkat çekecek. Levon Bağış ve Volkan Narcı deniz yaşamı ve mavi ekonomi perspektifini paylaşacak; David Mora bağ rotaları üzerinden turizmin geleceğini tartışacak. İtalya’dan Ivano Mocetti ve Danilo da küresel gastronomi rekabetine dair vizyonlarını aktaracak. Tüm bu katkılarla, beşinci yılımızda Global GastroEkonomi Zirvesi’ni ülkemizi geleceğe taşıyacak fikirlerin, iş birliklerinin ve stratejilerin üretildiği güçlü bir ortak akıl platformu olarak konumlandırmaktan gurur duyuyoruz”

