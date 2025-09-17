TURYİD Başkanı Kaya Demirer: Zor dönemi misafirlerle birlikte atlatmaya niyetliyiz

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer öncülüğünde 8 Ekim'de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde 5'incisi düzenlenecek olan Global GastroEkonomi Zirvesi öncesi sektör ve zirve hakkında konuştu.

Bugün gastronomi sadece bir keyif alanı değil, milyarlarca dolarlık bir ekonomiyi yöneten stratejik bir sektör olduğunu vurgulayan Demirer, "Dünya genelinde gastronomi turizmi 1,1 trilyon dolarlık hacme ulaşmış, yiyecek-içecek hizmetlerinin toplam büyüklüğü 3 trilyon doları aşmış durumda. Bu dev ekonominin kayıtlı 357 milyon kişiye iş sağladığı ve her 10 çalışandan 1’ini bünyesinde barındırdığını biliyoruz. Türkiye’de de tablo son derece çarpıcı. 2024 yılı verilerine göre gastronomi sektörü yaklaşık 900 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaştı, 2 milyona yakın kişiye istihdam yarattı. Sadece TURYİD olarak bünyemizde yer alan 350 marka, yurt içinde 3 bin, yurt dışında 150’yi aşkın şubesi ve 150 binden fazla çalışanla yılda 200 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Bu rakamlar gastronominin ülkemiz ekonomisinde yalnızca bir tüketim alanı değil, üretimden istihdama uzanan geniş bir değer zinciri yarattığını ortaya koyuyor” dedi.

Demirer, son dönemde sıkça tartışılan restoran fiyatlarına yönelik eleştiriler için de özellikle Türkiye ve Yunanistan'ın fiyat tartışmasının da bu zirvede konuşulacağını belirterek şunları söyledi:

"Misafirsiz bizim işimiz olmaz ama bizsiz de sosyal hayat olmaz. Pandemi bunu hepimize gösterdi. Aslında restoran fiyatları ile ilgili bu kadar isyan gelmesinin ana sebebi bu benim sosyal hakkım elimden alma diyor cebinde kaynağı kıt olan misafirlerimiz. Üretim ve hammadde bunların hepsi yaptığımız işin doğası gereği hepinizin düzenli olarak evlerimize satın aldığı ve son 3 senede düzenli olarak fiyat artışına şahit olduğumuz ürünler. Fakat bu perakende de markette alırken değil restoranda karşıya hesap geldiğinde tepki gösteriliyor. Bu bizim işimizin sosyal açıdan ne kadar kıymetli olduğunu da gösteriyor. Bunun için biraz ensemiz inceldi ama hala dik durmaya ve bu zor dönemi inşallah misafirlerle birlikte atlatmaya niyetliyiz"

BAHŞİŞDE YAKLAŞIK 100 MİLYAR TL KAYIP

Türk gastronomisinin potansiyelini daha ileriye taşımak için yapısal adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Demirer, “Bugün sektörde yalnızca bahşişlerin kayıt dışı kalması nedeniyle yılda yaklaşık 100 milyar TL kayıp yaşanıyor. Bu kaynağı şeffaflaştırmak için servis ücretinin hesaplara dâhil edilmesi şart" yorumunda bulundu.