HABERTURK.COM

Türkiye’nin stratejik tesislerinden biri olması ve savunma sanayisine katkı sağlaması hedeflenen bor karbür tesisi, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 19 Mart Pazar günü açılıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde, Eti Maden tarafından yapılan çalışmalarla bor madeninin katma değerli yolculuğu hız kesmeden sürüyor.

Geçen yıl 1 milyar 321 milyon dolarlık satış geliriyle rekor kıran Eti Maden'in, katma değerli borlu ürün dönüşümüyle yeni rekorlar kırması bekleniyor.

Bu kapsamda cevherin, borik asite dönüşümüyle başlayan süreç, borik asitten bor karbür üretimi ile devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye dünya bor rezervinin yüzde 73’üne sahip.

YILLIK BİN TON KAPASİTE

Verilen bilgiye göre, 2019’da temeli atılan Türkiye’nin ilk bor karbür tesisinde hazırlıklar tamamlandı.

Tam kapasite ile çalıştığında 279 kişiye istihdam sağlayacak tesiste yılda bin ton bor karbür üretilecek.

Elmas ve kübik bordan sonra en sert üçüncü madde olan bor karbür başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda kullanılıyor.

YENİ TESİS İÇİN ADRES KÜTAYHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son yıllarda Türkiye’nin borda attığı adımların meyvelerini toplamaya başladığını söyledi.

Önceden borun çıkarıldığı gibi cevher olarak çok düşük fiyata ihraç edildiğini hatırlatan Bakan Dönmez, "Şimdi bor cevherini borik asite ve atıklarını da lityuma dönüştürüp satıyoruz. Bunun dışında kullanım alanlarını da artırıyoruz. Nitekim bu attığımız adımlar bize rekorlar getiriyor. 2 yıl üste üste bor ihracatında rekor kırdık. Yeni rekorlar için yeni tesisler ve katma değerli ürün portföyünü artması gerekiyordu. Bu tesisle bunu da yapmış olacağız" dedi.

Tesisin yapım aşamasında pandemide oluşan tedarik sıkıntısına rağmen hız kesmediklerini vurgulayan Bakan Dönmez, böylesine stratejik bir tesisin Türkiye’ye katkısının maddiyatın ötesinde olduğunu vurguladı.

Bor cevherine göre bor karbürün kıyaslamasını yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, "Bor cevherindeki katma değer, borik asit gibi rafine ürünlerde 7 katına, bor karbür gibi ürünlerde 300 katına, bor karbürün kullanıldığı zırh sektöründe 2 bin katına, hatta roket nozul yapımı sektöründe 35 bin katına çıkmış oluyor" bilgilerini paylaştı.

Dünya genelinde Rusya, Çin, ABD ve Almanya’dan sonra Türkiye’nin de bor karbür üreten ülkeler arasına girdiğini belirten Bakan Dönmez, bu ürünle Türkiye’nin madencilikte bir üst lige çıktığını aktardı.

Dönmez, Kütahya Emet’te de yıllık 5 bin ton kapasiteli yeni bir bor karbür tesisiyle ilgili çalışmalara başladıklarını sözlerine ekledi.

ÖNERİLEN VİDEO