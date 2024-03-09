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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi Türkiye'nin ilk askeri torbofan motoru çalıştırıldı - Savunma Sanayi Haberleri

        Türkiye'nin ilk askeri torbofan motoru çalıştırıldı

        Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Vatan evlatlarımızın enerjisi ile güç verdiğimiz Türkiye'nin ilk milli turbofan motoru TF6000, milli motor test sisteminde ilk kez çalıştırıldı. Test sürecinin sonunda Kızılelma ve Anka-3, gücünü TF6000'den alacak" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 18:41 Güncelleme: 09.03.2024 - 18:41
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        İlk askeri torbofan motoru çalıştırıldı
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        Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayelerinde başlatılan ve TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında, Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru TF6000 çalıştırıldı.

        İLK KEZ ÇALIŞTIRILDI

        Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, proje gelişmesi ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli gücümüz göğsümüzü Kabartıyor, Yüreklere huzur veriyor. Vatan evlatlarımızın enerjisi ile güç verdiğimiz Türkiye'nin ilk milli turbofan motoru TF6000, milli motor test sisteminde ilk kez çalıştırıldı. Test sürecinin sonunda Kızılelma ve Anka-3, gücünü TF6000'den alacak. Başta mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

        GELİŞTİRİLECEK

        SSB'den yapılan açıklamada ise TF6000/TF10000 motor projeleri ile beraber Türkiye'nin, aksesuar alt sistemleri, fan modülü, değişken sabit kanatlı kompresör, akış karıştırıcı egzoz, art yakıcı tasarım, geliştirme ve imalat aşamalarını da gerçekleştireceği belirtildi.

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        #turbofan motor
        #Kızılelma
        #haberle
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