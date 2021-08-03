Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 1 milyar 89 milyon 72 bin kilovatsaatle 30 Temmuz'da, en düşük tüketim ise 753 milyon 343 bin kilovatsaatle 20 Temmuz'da gerçekleşti.
Elektrik tüketimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,95 artarak 30 milyar 240 milyon 100 bin kilovatsaate yükselirken, üretim de yüzde 7,28 artarak 30 milyar 584 milyon 155 bin kilovatsaat oldu.
Bu dönemde, elektrik üretiminin yüzde 16,4'ü hidroelektrik santrallerinden, yüzde 35,6'sı doğal gaz santrallerinden, yüzde 13,3'ü ise yerli kömür santrallerinden sağlandı.
Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 9,9, ithal kömür santrallerinin payı ise yüzde 15,7 olarak kayıtlara geçti. Geri kalan üretim ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.
ELEKTRİK İTHALATI YÜZDE 33 AZALDI
Öte yandan, Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,93 azalarak 172 milyon 25 bin kilovatsaatten 115 milyon 363 bin kilovatsaate düştü.
Söz konusu ayda, elektrik ihracatı ise yüzde 229 artarak 459 milyon 165 bin kilovatsaat oldu. Geçen yılın temmuz ayında 139 milyon 504 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.
Aksa Enerji İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Korkut Öztürkmen, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Türkiye'de elektrik talebindeki artışın bu şekilde devam etmesi halinde yüksek verimli baz yük santral yatırımlarına tekrar ihtiyaç duyacağız. Sürdürülebilir bir yatırım metodu ile bu yeni dönemi iyi yönetmeliyiz." ifadelerini kullandı.
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