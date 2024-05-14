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        Haberler Dünyadan Tom Cruise'un 61 yaş vücudu - magazin haberleri

        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu

        Tom Cruise, Meksikalı yönetmen Alejandro Gonzalez Iñarritu ile Mayorka sahilinde görüntülendi. 61 yaşındaki ünlü yıldızın hâlâ kaslı vücudunu koruması dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 15:16 Güncelleme: 14.05.2024 - 15:16
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        • 1

          Tom Cruise, hafta sonu İspanya'nın Mayorka adasında çekim yaparken kısa bir mola verirken görüntülendi. ABD'li oyuncu, her zamanki dar tişörtünü çıkararak denize girerken, 61 yaş vücudunu sergiledi.

        • 2

          'Görevimiz Tehlike' yıldızı, aksiyon filmlerinde en tehlikeli sahneleri dahi kendisinin çekmesi ve kusursuz vücudunu korumasıyla tanınıyor.

        • 3

          Cruise, denizde yüzmek için üstündekileri çıkarmadan önce, 'baba tarzı' çorapları üzerine spor ayakkabılarıyla görüntülendi.

        • 4

          'Top Gun' döneminden bu yana doğal olarak görünümünde değişiklik olsa da, ünlü oyuncu, gününü Pollensa'daki Formentor plajında ​​geçirirken, hâlâ kaslı vücudunu koruması dikkat çekti.

        • 5

          İskele boyunca gezintiye çıkan Cruise, şort, tişört ve şapkadan oluşan bir kombini tercih etmişti.

          Ünlü oyuncunun sandalet yerine spor ayakkabılar ve bilekte siyah çorap giymesi dikkat çekti.

        • 6

          Hem denize girerken hem de büyük bir yelkenli teknede Cruise'a Meksikalı yönetmen Alejandro Gonzalez Iñarritu da eşlik etti.

        • 7

          İkili, muhtemelen yönetmenin bir sonraki filmine hazırlık amacıyla Mayorka sularında yelken açtı.

        • 8

          Şubat ayında Cruise'un ünlü yönetmenle bir film üzerinde çalışmak üzere Warner Bros. ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.

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