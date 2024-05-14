Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
Tom Cruise, Meksikalı yönetmen Alejandro Gonzalez Iñarritu ile Mayorka sahilinde görüntülendi. 61 yaşındaki ünlü yıldızın hâlâ kaslı vücudunu koruması dikkat çekti
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Tom Cruise, hafta sonu İspanya'nın Mayorka adasında çekim yaparken kısa bir mola verirken görüntülendi. ABD'li oyuncu, her zamanki dar tişörtünü çıkararak denize girerken, 61 yaş vücudunu sergiledi.
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'Görevimiz Tehlike' yıldızı, aksiyon filmlerinde en tehlikeli sahneleri dahi kendisinin çekmesi ve kusursuz vücudunu korumasıyla tanınıyor.
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Cruise, denizde yüzmek için üstündekileri çıkarmadan önce, 'baba tarzı' çorapları üzerine spor ayakkabılarıyla görüntülendi.
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'Top Gun' döneminden bu yana doğal olarak görünümünde değişiklik olsa da, ünlü oyuncu, gününü Pollensa'daki Formentor plajında geçirirken, hâlâ kaslı vücudunu koruması dikkat çekti.
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İskele boyunca gezintiye çıkan Cruise, şort, tişört ve şapkadan oluşan bir kombini tercih etmişti.
Ünlü oyuncunun sandalet yerine spor ayakkabılar ve bilekte siyah çorap giymesi dikkat çekti.
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Hem denize girerken hem de büyük bir yelkenli teknede Cruise'a Meksikalı yönetmen Alejandro Gonzalez Iñarritu da eşlik etti.
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İkili, muhtemelen yönetmenin bir sonraki filmine hazırlık amacıyla Mayorka sularında yelken açtı.
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Şubat ayında Cruise'un ünlü yönetmenle bir film üzerinde çalışmak üzere Warner Bros. ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.