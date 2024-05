Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Değerli il başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli başkanları, değerli belediye başkanlarımız sizleri en kalbi duygularımla hasretle ve muhabbetle selamlıyorum. Yapacağımız istişarelerin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

İl başkanları toplantımızın sonuncusunu 30 Kasım tarihinde yapmış, 31 Mart seçimleriyle ilgili ön hazırlıklarımızı değerlendirmiştir. Kampanya döneminde il ziyaretlerimiz vesilesiyle sizlerle görüştük. 52 ilimizde halkımızın nabzını tutmanın yanı sıra seçim çalışmalarını bizzat sahada görme fırsatı bulmuştuk.

Demokrasi asla ve asla sıfır toplamlı bir oyun değildir. Demokrasinin kazandığı bir yerde kaybeden olmaz. Sandığın itibarının arttığı denklemde galip 85 milyonun tamamıdır. Sivil siyaseti güçlendiren her sonuç Türk demokrasisinin istikbali adına eşsiz bir başarıdır.

Bizim için önemli olan Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin kazanmasıdır. Siyaseti önce milletim ve önce memleketim şiarıyla yapıyoruz. Sandığın itibarına itibar katan her neticeyi Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde aşılmış yeni bir eşit olarak görüyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın olgun duruşu, 31 Mart sonrası siyasetin genel havasını değiştirmiştir. Yumuşama ikliminde siyasetçilerin mesajları ve toplumda siyaset kurumuna güvenin artmasının önemli payı vardır.

31 Mart yerel yönetimler seçimlerinde yine milletimizin takdiriyle Türkiye haritası daha fazla renge boyandı. 2019 seçimlerine göre daha çok sayıda siyasi parti il, ilçe, belde düzeyinde belediye başkanlığı kazandı. Başkaları gibi 14 Mayıs gecesi sahnelenen öndeyiz müsamerelerine başvurmadık. Her ne kadar hedeflerimizin uzağında kalsak da 31 Mart seçim sonuçlarını müspet karşıladık.

Siz kurmay kadromuzun nezdinde teşkilatımızın her bir mensubuna, her bir dava arkadaşıma 31 Mart seçimleri dönemi boyunca gösterdiğiniz gayretler dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Rabbim hepimizden razı olsun. 31 Mart seçim sonuçlarını göz ardı etmiyoruz. Sonuçlara dair kapsamlı iç muhasebemizi partimizin yetkili organlarında yaptık, yapıyoruz ve yapacağız.

Siyasette rotamızı bugüne kadar hep milletimiz çizdi. İstişarelerimizi milletimizle yaptık. Derdimizi milletimize anlattık. Sorunlarımıza milletimizle birlikte çözüm aradık. Başarılarımızın sevincini yine milletimizle paylaştık. İhtiyaç duyduğumuzda her zaman milletimizi yanımızda bulduk. Millet bize bakınca kendini gördü, kendi meselelerini gördü aynı zamanda sıkıntılarına çözüm üretecek güçlü irade gördü.

Nereden geldiğinizi unutmazsanız, hedeflerinizden de kopmazsınız. Biz siyasi hayatımız boyunca elde ettiğimiz her başarıyı, her mücadeleyi önce Allah'ın yardımına sonra da milletimizin desteğine, duasına ve yanımızda olmasına borçluyuz. AK Parti milletin kurduğu, tabelasını milletin astığı, siyaseti daima millet için ve milletle birlikte yapmış bir partidir.

Biz şafak vakti evine ekmek götürmek için yola koyulan emekçilerin, yazın sıcağına, kışın ayazına aldırmadan rızık peşinde koşan çiftçilerin, esnafın, tüccarın, sanayicinin, vatanımız uğruna gözünü kırpmadan şehadete koşan kahramanların, gençlerimizin, ellerini değdikleri her yeri güzelleştiren, bereketlendiren kadınlarımızın, ülkemizin başarılarını kendi başarıları olarak gören tüm mazlumların, hangi kökene, hayat tarzına mensup olursa olsun büyük Türkiye sevdalısı her bir yüreğin partisi olmayı sürdüreceğiz. Milletle kurduğumuz gönül köprülerini kimse yıkamaz ve yıkamayacaktır.

Siyaset milletin içinde milletle omuz omuza sırt sırta vererek yapılır. Halkla araya mesafe koymanın, duvar örmenin, sokaklarla, çarşıyla, pazarla, mahalleyle bağı zayıflatmanın siyaset geleneğimizde yeri yoktur. Eksiğimiz, hatamız, problemimiz, millete karşı kusurumuz varsa çok açık söylüyorum mutlaka kendimizi düzeltmemiz gerekiyor. Partimizin ve davamızın geleceği her türlü şahsi kaygı ve kişisel hesabın ötesindedir.

Özünde bir gönül seferberliği olan kongremiz ancak böyle bir vizyon, kuşatıcılık, hassasiyetle yürütülmesi durumunda bekleneni verebilir. Unutmayın biz Türk siyasi hayatına damga vurmuş partiyiz. Üye sayısı itibariyle Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. 21 yıllık iktidarlarımız bizden önce yapılan hizmet ve eserlerin kat be kat fazlasını ülkemize kazandırmış hükümetiz. Türkiye'nin son 21 yılına mührümüzü bastıysak inşallak geleceğine de yine biz yön vereceğiz.

Şu an burada bulunan her bir kardeşim Türkiye Yüzyılı'nın inşasına emeği, alın teriyle katkısını süren millet sevdalısıdır. Milletimiz bizden daha çok çalışmamızı, güç ve enerji toplamış şekilde yeniden yola revan olmamızı bekliyor. Şimdi her zamankinden daha fazla birbirimize tutunacağız, sarılacağız, kucaklaşacağız. Niyet hayr, akıbet hayır diyoruz.

Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum. AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığımızı Kızılay'la birlikte hayata geçirdiği kan bağışı projesi için tebrik ediyorum. Sağlığı elveren tüm dava arkadaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Şehirlerinizdeki tüm kardeşlerime sevgilerimi, selamlarımı iletmenizi rica ediyorum. Allah yâr ve yardımcınız olsun diyorum, kalın sağlıcakla..."