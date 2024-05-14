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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri... Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş... - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri... Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş gelişmeyi Alman basını duyurdu. Dortmund'un yıldızı Sebastian Haller'in takımdan ayrılacağı belirtilirken Beşiktaş'ın da devrede olduğu ifade edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 10:20 Güncelleme: 14.05.2024 - 10:20
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          Teknik direktör arayışlarının yanı sıra transfer çalışmalarını da sürdüren Beşiktaş için flaş gelişmeyi Alman basını duyurdu.

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          Bild'de yer alan habere göre, takımdaki durumundan mutlu olmayan Sebastian Haller, ayrılmak istiyor.

        • 3

          2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu bu sezon sadece 18 resmi maçta görev aldı.

        • 4

          Beşiktaş'ın ara transferin ardından yaz dönemi için de Haller'e teklif yapmaya hazırlandığı belirtilirken önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği aktarıldı.

        • 5

          Dortmund'a imzasından kısa bir süre sonra kanser teşhisi konulsa da hastalığını atlatan Haller, kritik gollere imza atsa da gözden düştü.

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          BENFICA'DAN DI MARIA AÇIKLAMASI

          Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, Arouca karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu.

        • 7

          Alman teknik direktör, Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelen Angel Di Maria'nın takımda kalmasını istediğini söyledi.

        • 8

          Schmidt, "Umarım Di Maria, Benfica'da devam eder. Bu konuda umutluyum. Henüz bir karar vermedi. Onunla bir yıl daha geçirmek isterim" ifadelerini kullandı.

        • 9

          Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan MKE Ankaragücü maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, şunları söylemişti:

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          "Di Maria, Samet Aybaba'nın hazırladığı listede yok. Gelecek hocanın listesinde olur mu bilmiyorum. Bu da olmayacak demek değil."

        • 11

          "Seneye hedefe oynayacak takım kurmak istiyoruz. Nokta transfer olarak düşünülebilir bu oyuncular."

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          Benfica'da bu sezon 48 maçta süre bulan Arjantinli Angel Di Maria, 17 gol attı ve 15 asist yaptı.

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