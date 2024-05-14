Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri... Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş gelişmeyi Alman basını duyurdu. Dortmund'un yıldızı Sebastian Haller'in takımdan ayrılacağı belirtilirken Beşiktaş'ın da devrede olduğu ifade edildi.
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Teknik direktör arayışlarının yanı sıra transfer çalışmalarını da sürdüren Beşiktaş için flaş gelişmeyi Alman basını duyurdu.
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Bild'de yer alan habere göre, takımdaki durumundan mutlu olmayan Sebastian Haller, ayrılmak istiyor.
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2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu bu sezon sadece 18 resmi maçta görev aldı.
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Beşiktaş'ın ara transferin ardından yaz dönemi için de Haller'e teklif yapmaya hazırlandığı belirtilirken önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği aktarıldı.
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Dortmund'a imzasından kısa bir süre sonra kanser teşhisi konulsa da hastalığını atlatan Haller, kritik gollere imza atsa da gözden düştü.
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BENFICA'DAN DI MARIA AÇIKLAMASI
Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, Arouca karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu.
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Alman teknik direktör, Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelen Angel Di Maria'nın takımda kalmasını istediğini söyledi.
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Schmidt, "Umarım Di Maria, Benfica'da devam eder. Bu konuda umutluyum. Henüz bir karar vermedi. Onunla bir yıl daha geçirmek isterim" ifadelerini kullandı.
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Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan MKE Ankaragücü maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, şunları söylemişti:
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"Di Maria, Samet Aybaba'nın hazırladığı listede yok. Gelecek hocanın listesinde olur mu bilmiyorum. Bu da olmayacak demek değil."
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"Seneye hedefe oynayacak takım kurmak istiyoruz. Nokta transfer olarak düşünülebilir bu oyuncular."
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Benfica'da bu sezon 48 maçta süre bulan Arjantinli Angel Di Maria, 17 gol attı ve 15 asist yaptı.
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