Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı

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Emlak Katılım, 2024 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Emlak Katılım, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 114 oranında artışla birinci çeyrekte net 2 Milyar TL kâr sağlayarak büyümesini sürdürdü.

EMLAK KATILIM GENEL MÜDÜRÜ ONUR GÖK

Emlak Katılım, yılın birinci çeyreği itibarıyla; aktif büyüklüğünü 199.3 Milyar TL, toplanan fonlarını da 157.3 Milyar TL seviyesine yükseltti.

Emlak Katılım’ın 2024 yılı birinci çeyreği itibarıyla ekonomiye sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı ise 98.3 milyar TL olurken kullandırılan fon büyümesi yüzde 12 düzeyinde gerçekleşti. Emlak Katılım 2024 yılı birinci çeyrek sermaye yeterlilik oranı yüzde 19 olarak gerçekleşti.