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        Haberler Gündem 3. Sayfa Elazığ'da kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı - Son dakika haberi

        İbrahim öğretmen öleli 1 hafta oldu! Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!

        İstanbul'da geçen hafta 7 Mayıs'ta, okul müdürü İbrahim Oktugan'ın odasında okuldan atılan bir öğrencisi tarafından silahla öldürülmesinin ardından Elazığ'da, 8. sınıf öğrencisi A.B., sınavda kendisini kopya çekerken yakalayan öğretmeni A.K.'yi koridorda bacağından bıçakladı. A.B. gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 14:31 Güncelleme: 14.05.2024 - 14:41
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        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
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        Türkiye, geçen hafta İstanbul Eyüpsultan'daki özel bir lisede yaşanan cinayetle şoke olmuştu. Disiplinsizlik nedeniyle okuldan atılan Irak asıllı Y.K., okul müdürü İbrahim Oktugan'ı, odasında silahla vurarak öldürmüştü.

        KOPYA ÇEKERKEN ÖĞRETMEN YAKALADI

        Elazığ'da, merkez Akpınar Mahallesi'nde Limak Ortaokulu'nda bu sabah saatlerinde yaşandı. 8’inci sınıf öğrencisi A.B. mazeret sınavında öğretmeni A.K. tarafından kopya çekerken yakalandı.

        ÖĞRETMEN KAĞIDINI ALDI

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        Sınav kağıdı elinden alınan A.B. sınıfı terk ederek okul koridorunda beklemeye başladı.

        ÖĞRETMENİ KORİDORDA BIÇAKLADI

        Sınav bitiminde A.K. öğretmenler odasına doğru giderken koridorda A.B. tarafından bıçaklandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        SALDIRGAN ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

        A.K., ilk müdahalesinin ardından tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. A. K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, A.B. ise gözaltına alındı.

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        #Elazığ
        #Son dakika haberler
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