Öldürüldü, cansız bedeni eşek sırtında taşındı!

Elazığ’da 1 çocuk annesi Dilara Günana’nın (25) öldürülüp, cesedinin gömülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan V.K.’nin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorgusunda, suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

DHA'nın haberine göre V.K.’nin, sorgusunda Dilara’nın telefonuna bakmak istediğini, bunu kabul etmemesi üzerine sinir krizi geçirerek, ensesine yanında getirdiği tabanca ile 1 el ateş edip öldürdüğünü söylediği belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Dilara’nın cansız bedenini battaniyeye sarıp eşek sırtında taşıyarak götürdüğü Armutlu mevkindeki bir çukura gömdüğünü itiraf eden ve olay yerini polis ekiplerine gösteren V.K.’nin, babası Y.K., annesi N.K. ve kardeşi S.K. ile sevk edildikleri adliyedeki işlemleri sürüyor.