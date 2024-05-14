Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi Ayten Gökçer’i rahmetle yad ediyorum. Kıymetli sanatçımızın sevenlerine ve sanat dünyamıza baş sağlığı diliyorum.

Çiftçilerimiz ve onların temsilcileriyle birlikte burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Çiftçilerimizin, dünya çiftçiler gününü tebrik ediyorum.

Bereketli bir yıl temenni ediyorum. Çiftçi kardeşlerimize ülkemize ve milletimize kazandırdıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Sadece ülkemiz tarımına yaptıkları katkı için değil demokrasimize verdikleri destek için de müteşekkiriz.

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15 Temmuz darbe girişiminde benim çiftçi kardeşim darbecileri önlemek için bir yıllık mahsulünü ateşe verdi. Cesaretlerini ve vatanperverliklerini asla unutmayacağız.

Türkiye’yi vesayetin her türlüsünden kurtarma mücadelesini birlikte verdik. Türk demokrasisine vurulan prangaları birlikte parçaladık. Ülkemizi hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik. Türkiye Yüzyılı'nı da çiftçilerimizle omuz omuza inşa edeceğiz.