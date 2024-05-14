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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İspanyollar duyurdu: Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası! - Galatasaray Haberleri

        İspanyollar duyurdu: Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!

        Süper Lig'de şampiyonluk için büyük avantaj sağlayan Galatasaray gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Sarı-kırmızılılar Hollandalı orta saha oyuncusu Donny van de Beek'i gündemine aldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 10:07 Güncelleme: 14.05.2024 - 10:07
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        • 1

          Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray transferde de çalışmalara başladı.

        • 2

          Gelecek sezon için daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'da yankı uyandıracak isimleri gündemine aldı.

        • 3

          İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre Sarı-Kırmızılı ekip Eintracht Frankfurt'ta kiralık oynayan, bonservisi ise Manchester United'da olan Donny van de Beek'in peşine düştü.

        • 4

          Galatasaray'ın geçen sezon da ilgilendiği 27 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunu bu kez kadrosuna katmaya kararlı olduğu kaydedildi.

        • 5

          INTER VE SOCIECDAD DA DEVREDE

          Galatasaray'ın Manchester United'ın kadroda düşünmediği Hollandalı'yı ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.

        • 6

          Yıldız futbolcu Inter ve Real Sociedad'ın da gündeminde yer alıyor.

        • 7

          Bonservisi Manchester United'da bulunan Donny van de Beek, kariyerine Ajax altyapısında başladı.

        • 8

          27 yaşındaki yıldız futbolcu, 2020 yılında 39 milyon euro karşılığında Ajax'tan Manchester United'a transfer oldu.

        • 9

          Orta sahanın merkezinde görev yapan Hollandalı futbolcunun ManU ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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