Mayıs ayında kar sürprizi: Türkiye'de kıştan kalma görüntüler
Yaz mevsimine az bir zaman kala mayıs ayının ortalarında Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Ağrı, Bolu, Kastamonu, Amasya Bartın, Erzurum, Düzce, Van, Ardahan ve Çorum'un yüksek kesimleri beyaza bürünürken ortaya çıkan görüntüler kış mevsimini aratmadı.
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AMASYA
Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı. Kent genelinde hava sıcaklığının düşmesiyle düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu.
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Kızılcaköy ve Alan yaylalarında sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle bölge kısa sürede beyaza büründü.
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Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulduğu yaylalarda yağış devam ediyor.
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TRABZON YAYLARI MAYI AYINDA BEYAZA BÜRÜNDÜ
Trabzon'un yüksek kesimleri, etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.
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Kentte hava sıcaklığının düştüğü son günlerde, Çaykara ilçesine bağlı Haldizen Vadisi ile Trabzon-Bayburt sınırındaki Yedigöller bölgesinde kar etkili oldu.
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Alternatif tatil arayanlara zengin florasının yanı sıra dört mevsim karlı tepeleri, sisli dağları, serin suları ve bozulmamış doğasıyla adeta görsel şölen sunan vadideki 1900 rakımlı Demirkapı Yaylası, doğanın canlandığı bahar ayında beyaz örtüyle kaplandı.
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Haldizen Dağları üzerinde yaklaşık 2 bin 740 rakımlı "Yedigöller" olarak bilinen bölgedeki Aygır Gölü, Balıklı Göl, Dipsiz Göl, İkiz Göller, Kara Göl, Sarıçiçek Gölü ile Pirömer Gölü'ne gidilen güzergaha ise kışın etkili olan ve henüz erimeyen kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Öte yandan tatil için bölgeye gelen yabancı uyruklu turistler, mayıs ayında kar sürpriziyle karşılaştı.
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AMASYA
Amasya'da hava sıcaklığının düşmesiyle düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu.
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Kızılcaköy ve Alan yaylalarında sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle bölge kısa sürede beyaza büründü.
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Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulduğu yaylalarda yağış devam ediyor.
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AĞRI
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Balık Gölü çevresindeki köylerde de kar yağışı etkili oldu.
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Bölgede küçükbaşlarını otlatan çoban İbrahim Artan ve arkadaşları da kara yakalandı.
Çobanların karla kaplı arazide hayvanları köye götürmesi cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
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KARS
Kars'ta günlerdir etkili olan sağanak zaman zaman yerini kar yağışına bıraktı.
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Hayvanlarını meraya çıkartan ve kar yağışına hazırlıksız yakalanan besiciler, sürülerini köylerine erken götürmek zorunda kaldı.
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"EGE VE AKDENİZ'DE MİLLET ŞİMDİ DENİZLERDE"
Ölçülü köyünde sürü sahibi Murat Ulbeyi, AA muhabirine, hayvanlarını zor şartlarda otlattıklarını, sürpriz şekilde kara yakalandıklarını söyledi.
Hayvanları köye götüreceklerini belirten Ulbeli, "Kış ayları Kars'ta uzun ve çetin geçiyor, baharda da kar yağışı devam ediyor. Mayıs ayı bittiğinde kışımız da bitecek inşallah. 3 ay yazımız, 9 ay kışımız var, bu memleket böyle. Ege'de, Akdeniz'de millet şimdi denizlerde, plajlarda şortla geziyor biz 3 pantolon, 4 çift çorap, 3 mont ve kazak giyiyoruz." diye konuştu.
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BOLU
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.
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Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 metrelik zirvesindeki Kartalkaya ile Aladağ, Sarıalan ve Yedigöller bölgesinde dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti.
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Kar yağışının ardından Kartalkaya Kayak Merkezi ve çevresinde bulunan yaylalar, kısmen beyaz örtüyle kaplandı.
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Öte yandan bölgede zaman zaman güneş de yüzünü gösterdi.
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BAYBURT VE GÜMÜŞHANE'NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI
Bayburt ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Bayburt merkezde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
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Hava sıcaklığının düştüğü kentte, yağışın ardından dağların zirveleri beyaza büründü.
Kar kalınlığı bazı bölgelerde 10 santimetreyi aştı.
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ÇORUM
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Çorum'da Oğuzlar, Mecitözü, Bayat, Osmancık ve Kargı ilçelerinin yüksek kesimlerine kar yağdı.
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Kar yağışıyla birlikte Oğuzlar'ın Uluçayır, Topçam, Gökçukur, Dedavan mevkileri, Mecitözü'nde Kırklar Dağı, Kargı'nın Çal köyü ve çevresi, Bayat'ın Ahacık ve Nazpınar köyleri, Osmancık'ın Danişment köyü ve çevreleri karla kaplandı.
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Kar kalınlığının bazı bölgelerde 10 santimetreyi aştığı görüldü. Bahar mevsimiyle birlikte yeşeren doğanın beyaz örtüye bürünmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
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ÇANKIRI
Çankırı genelinde gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak, Ilgaz ilçesinin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
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Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ilçede, Yıldıztepe Kayak Merkezi ve Mülayim Yaylası mayıs ayında beyaz örtüyle kaplandı.
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Yağışın ardından karla kaplanan ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.
Mart ayının ilk haftası kayak sezonunun kapandığı Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yer yer 3 santimetreye ulaştı.
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ARDAHAN-POSOF KARAYOLUNDA KAR ULAŞIMI AKSATTI
Ardahan-Posof arasında yer alan 2 bin 918 rakımlı Ilgar Dağı'nda dün başlayan kar, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.
Yağışa hazırlıksız yakalanan tır sürücüleri yolda kaldı.
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Bölgeye yönlendirilen Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yolda kalan tırlar kurtarıldı.
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