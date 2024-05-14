Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Zamansız güzellik: 95 yaşındaki kadın olumsuz yorumlara rağmen modayı yeniden tanımlıyor!

        Zamansız güzellik: 95 yaşındaki kadın olumsuz yorumlara rağmen modayı yeniden tanımlıyor!

        Altmışlı, yetmişli ve hatta doksanlı yaşlarındaki bazı insanlar yaşlanmayla ilgili tüm stereotipleri yıkıyor. Kalpleri genç kalıyor, gençlerin bile kıskandığı aktif yaşamlar sürüyorlar. Sizin için bu ilham verici kişilerden biri olan Baddiewinkle olarak bilinen Helen Ruth Elam'ın hikayesini derledik. İşte, zamana meydan okuyan güzelliğiyle 95 yaşındaki kadının hikayesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 12:00 Güncelleme: 13.05.2024 - 23:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yaş çoğu zaman gerçekten de sadece bir sayıdır. Özellikle söz konusu kişi Helen Baddiewinkle ise! Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Winkle neredeyse 3 milyondan fazla kişi tarafından ilgi ile takip ediliyor. İşte, 95 yaşındaki moda ikonunun hayatına dair detaylar...

        • 2

          1928'DE DOĞDU!

          1928 yılında dünyaya gelen Helen, kendine özgü beyaz saçları ve kıyafetleriyle sosyal medyada üç milyondan fazla takipçiyle "en trend büyükanne" lakabını aldı. Helen, sosyal medyada ne zaman bir fotoğraf paylaşsa, cesur moda anlayışıyla görenleri hayran bırakıyor. Pek çok kişi onun, yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğu söylemini kanıtladığına inanıyor.

        • 3

          PEK ÇOK İNİŞ ÇIKIŞLARA RAĞMEN İYİMSER KALDI

          Helen hayatında çok büyük kişisel trajedilerle karşılaştı . Oğlunu kanserden, eşini ise trafik kazasında kaybetti. Yaptığı iş fazla kazandıran bir iş değildi ailesine destek olabilmek için 28 yıl boyunca bir fabrikada çalıştı. Şimdi 8 torunu ve 2 torununun çocuğu var.

        • 4

          RIHANNA VE MILEY CYRUS TAKİP EDİYOR!

          Şöhreti, torunu Kennedy Lewis'in Helen'in onun kıyafetlerini giydiği bir fotoğrafı sosyal medyada yayınlamasıyla başladı. Helen bir gecede ünlü oldu; Rihanna, Khloé Kardashian, Nicole Richie, Gwen Stefanie, Miley Cyrus ve Drake gibi ünlüler onu takip etti.

        • 5

          SOSYAL MEDYAYI SEVİMLİ HALE GETİRİYOR

          Pek çok ünlü şovda yer aldı ve önemli markalarala iş birliği yaptı. İnsanlar onun pozitifliğini o kadar sevdi ki Helen'in sosyal medyayı yeniden sevimli hale getirdiği söylenmeye başladı.

        • 6

          MODA ANLAYIŞI KADAR TAVRINA DA BAYILIYORLAR

          Helen, pek çok insanın kalbini kısa sürede kazandı. İnsanlar ona sadece tarzı nedeniyle değil aynı zamanda tavrı nedeniyle de hayran kaldı. Ancak bazen onu "fazla cesur" görüp eleştiren kişiler de oluyor.

        • 7

          HEPSİ TAKLİTÇİ!

          Helen yine de olduğu kişi olmaya devam ediyor. Olumsuz yorumları göz ardı ediyor. Onun yolundan gitmek isteyen diğer büyükannelere ise "Hepsi taklitçi." diyor.

        • 8

          İNSANLARIN KORKUSUZLUĞU BENİMSEMESİNİ İSTİYOR

          Helen'in sosyal medya hesabındaki biyografisinde "1928'den erkeklerin kalbini çalıyorum." yazıyor. Kendine olan sevgisi ve iyi bir mizah dozuyla, yaptığı her şeyin üstesinden geliyor.

        • 9

          AYNI ZAMANDA BİR YAZAR!

          Hayatındaki iniş ve çıkışlara rağmen gençlik ruhunu sağlam tuttu. 88 yaşındayken Baddiewinkle's Guide to Life adlı bir kitap yazdı.

        • 10

          Mutlu bir yaşam için tavsiyesi basit: Yabancıları her zaman bir gülümsemeyle selamlayın (çoğu zaman gülümsemeyle karşılık alırsınız) ve herkese nezaketle davranın. Gittiği her yere neşe yaymanın gerektiğine inanıyor ve birçok insan da aynı fikirde.

        • 11

          Bazı insanlar yaşları ne olursa olsun kalpleri genç kalır. Bu büyükanne ve torunu için eğlenmek bir yaşam biçimi; bu da yaşın iyi vakit geçirme keyfini sınırlamadığını kanıtlıyor.

          Kaynak: Bright Side

          Fotoğraf kaynak: Instagram

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Sinan Ateş'in öldürüldüğü ana ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı
        Sinan Ateş'in öldürüldüğü ana ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı
        "Ya benimsin ya da kara toprağın!"
        "Ya benimsin ya da kara toprağın!"
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        16 yaşında hayatı karardı! Yatağa bağımlı hale geldi!
        16 yaşında hayatı karardı! Yatağa bağımlı hale geldi!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        EYT'den emekli oldu, 9 ay sonra iptal edildi: Aldığım maaşı faiziyle geri istediler
        EYT'den emekli oldu, 9 ay sonra iptal edildi: Aldığım maaşı faiziyle geri istediler
        2'nci Bayezid yaptırmıştı... 'Deliler Mezarlığı' kayıp!
        2'nci Bayezid yaptırmıştı... 'Deliler Mezarlığı' kayıp!
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        Trump'ın eski avukatı "sus payı" davasında ifade verdi
        Trump'ın eski avukatı "sus payı" davasında ifade verdi
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        3 yılın ardından 'efsane' geri döndü
        3 yılın ardından 'efsane' geri döndü
        Kupa derbiye gelecek mi?
        Kupa derbiye gelecek mi?
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı!
        62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        GPT-4o ve mesleklerin geleceği
        GPT-4o ve mesleklerin geleceği
        Habertürk Anasayfa