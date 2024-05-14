Zamansız güzellik: 95 yaşındaki kadın olumsuz yorumlara rağmen modayı yeniden tanımlıyor!
Altmışlı, yetmişli ve hatta doksanlı yaşlarındaki bazı insanlar yaşlanmayla ilgili tüm stereotipleri yıkıyor. Kalpleri genç kalıyor, gençlerin bile kıskandığı aktif yaşamlar sürüyorlar. Sizin için bu ilham verici kişilerden biri olan Baddiewinkle olarak bilinen Helen Ruth Elam'ın hikayesini derledik. İşte, zamana meydan okuyan güzelliğiyle 95 yaşındaki kadının hikayesi!
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Yaş çoğu zaman gerçekten de sadece bir sayıdır. Özellikle söz konusu kişi Helen Baddiewinkle ise! Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Winkle neredeyse 3 milyondan fazla kişi tarafından ilgi ile takip ediliyor. İşte, 95 yaşındaki moda ikonunun hayatına dair detaylar...
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1928'DE DOĞDU!
1928 yılında dünyaya gelen Helen, kendine özgü beyaz saçları ve kıyafetleriyle sosyal medyada üç milyondan fazla takipçiyle "en trend büyükanne" lakabını aldı. Helen, sosyal medyada ne zaman bir fotoğraf paylaşsa, cesur moda anlayışıyla görenleri hayran bırakıyor. Pek çok kişi onun, yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğu söylemini kanıtladığına inanıyor.
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PEK ÇOK İNİŞ ÇIKIŞLARA RAĞMEN İYİMSER KALDI
Helen hayatında çok büyük kişisel trajedilerle karşılaştı . Oğlunu kanserden, eşini ise trafik kazasında kaybetti. Yaptığı iş fazla kazandıran bir iş değildi ailesine destek olabilmek için 28 yıl boyunca bir fabrikada çalıştı. Şimdi 8 torunu ve 2 torununun çocuğu var.
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RIHANNA VE MILEY CYRUS TAKİP EDİYOR!
Şöhreti, torunu Kennedy Lewis'in Helen'in onun kıyafetlerini giydiği bir fotoğrafı sosyal medyada yayınlamasıyla başladı. Helen bir gecede ünlü oldu; Rihanna, Khloé Kardashian, Nicole Richie, Gwen Stefanie, Miley Cyrus ve Drake gibi ünlüler onu takip etti.
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SOSYAL MEDYAYI SEVİMLİ HALE GETİRİYOR
Pek çok ünlü şovda yer aldı ve önemli markalarala iş birliği yaptı. İnsanlar onun pozitifliğini o kadar sevdi ki Helen'in sosyal medyayı yeniden sevimli hale getirdiği söylenmeye başladı.
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MODA ANLAYIŞI KADAR TAVRINA DA BAYILIYORLAR
Helen, pek çok insanın kalbini kısa sürede kazandı. İnsanlar ona sadece tarzı nedeniyle değil aynı zamanda tavrı nedeniyle de hayran kaldı. Ancak bazen onu "fazla cesur" görüp eleştiren kişiler de oluyor.
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HEPSİ TAKLİTÇİ!
Helen yine de olduğu kişi olmaya devam ediyor. Olumsuz yorumları göz ardı ediyor. Onun yolundan gitmek isteyen diğer büyükannelere ise "Hepsi taklitçi." diyor.
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İNSANLARIN KORKUSUZLUĞU BENİMSEMESİNİ İSTİYOR
Helen'in sosyal medya hesabındaki biyografisinde "1928'den erkeklerin kalbini çalıyorum." yazıyor. Kendine olan sevgisi ve iyi bir mizah dozuyla, yaptığı her şeyin üstesinden geliyor.
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AYNI ZAMANDA BİR YAZAR!
Hayatındaki iniş ve çıkışlara rağmen gençlik ruhunu sağlam tuttu. 88 yaşındayken Baddiewinkle's Guide to Life adlı bir kitap yazdı.
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Mutlu bir yaşam için tavsiyesi basit: Yabancıları her zaman bir gülümsemeyle selamlayın (çoğu zaman gülümsemeyle karşılık alırsınız) ve herkese nezaketle davranın. Gittiği her yere neşe yaymanın gerektiğine inanıyor ve birçok insan da aynı fikirde.
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Bazı insanlar yaşları ne olursa olsun kalpleri genç kalır. Bu büyükanne ve torunu için eğlenmek bir yaşam biçimi; bu da yaşın iyi vakit geçirme keyfini sınırlamadığını kanıtlıyor.
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynak: Instagram