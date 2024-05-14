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        Haberler Magazin ACI HABER! Ayten Gökçer hayatını kaybetti! Ayten Gökçer kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? - Son dakika magazin haberleri

        Ayten Gökçer hayatını kaybetti

        Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Ayten Gökçer, 84 yaşında hayata veda etti. Gökçer'in cenazesi yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 14.05.2024 - 08:13 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:59
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          Ayten Gökçer'den sevenlerini üzen haber geldi. Türk sinema ve tiyatro oyuncusu, 84 yaşında hayatını kaybetti.

        • 2

          Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan usta oyuncu Ayten Gökçer, 2017'de felç geçirmişti.

        • 3

          Ayten Gökçer'in kızı Aslı Gökçer Oba, annesinin vefatını "Acı kaybımız... Merhum devlet sanatçısı, Prof. Dr. Cüneyt Gökçer'in eşi, Aslı Gökçer Oba'nın annesi, Kerem Oba'nın kayıncalidesi, Efe Rıza Zorlu ve Yonca Oba'nın anneannesi Ayten Gökçer 14.05.2024 günü hakkın rahmetine kavuşmuştur" sözleriyle duyurdu.

        • 4

          Ayten Gökçer'in cenazesi, 15 Mayıs Çarşamba günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.

        • 5

          Aslı Gökçer Oba, Anneler Günü'nde annesi Ayten Gökçer ile çektirdiği bu fotoğrafını ise "Koynunda uyandım. Anne kokusu..." notuyla yayımlamıştı. Gökçer'in son fotoğrını gören Melek Baykal da "Aslı'm, canım, nefesi yeter. Allah'ım sağlıklı ömür versin Ayten ablama. Mutlu olsun inşallah" yorumunu yapmıştı.

        • 6

          Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sinema ve tiyatromuzun duayenlerinden Ayten Gökçer’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla ardında derin izler bırakan kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

        • 7

          CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ayten Gökçer'in vefatının ardından, "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim tiyatro ve sinemamızın unutulmaz isimlerinden Ayten Gökçer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum" mesajını yayımladı.

          İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Sinema ve tiyatromuzun değerli ismi Ayten Gökçer’in vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Kendisine Allan’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

        • 8

          Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ise Ayten Gökçer için, "Tiyatronun ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer’in vefat haberini aldık, çok üzgünüm. Ailesine, sevdiklerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum" mesajını yayımladı.

          Oyuncu Sendikası tarafından yapılan açıklamada "Meslektaşımız Ayten Gökçer hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

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          Ayten Gökçer'in vefatı sonrasında pek çok ünlü isim üzüntüsünü dile getirdi.

          Hülya Koçyiğit: Türk tiyatrosu ve sinemamızın kıymetli isimi Ayten Gökçer’in vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Daha dün seni anmıştık oysa ki... Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir an var, o da şu an... Keşke anmışken arasaydım. Başta sevgili kızına, tüm aileye, sevenlerine sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin.

        • 10

          Ajda Pekkan: Canım Ayten'ciğim, mekânın cennet olsun ışıklarda uyu.

          Melek Baykal: Ayten ablam. Çok değerliydin benim için. Üç gün önce rüyamdaydın. Çok üzgünüm çok. Hepimizin başı sağolsun. Yarın sevenleriniz yanınızda uğurlanacaksınız. Ben maalesef yarın tiyatro turnesinde olacağım için bulunamayacağım. Üzüntü içindeyim ama beni en iyi siz anlarsınız. Bir tanecik kızı Aslı'ya, torunlarına tüm ailesine sabırlar diliyorum. Mekânınız cennet olsun. Sizi hiç unutmayacağız.

        • 11

          Nilgün Belgün: Ayten Gökçer, tiyatro sahnesinin en güzel, en iyi oyuncularından biriydi… Çok da eğlenceli matrak bir kadındı. Beni çok severdi ben de ona hayrandım müthiş bir güzelliği vardı. Yıllar önce Bodrumdaki yazlık evinde gece beni yemeğe davet ettiğinde hazırladığı sofrayı, gecenin geç vaktine kadar yaptığımız o muhteşem sohbeti sonra beni kapılara kadar geçirip arabama bindirip parktan "Gel gel" diye parktan çıkarışını hiç unutmam. Samimi, sahici, ışığı şahane olan neşeli güldükçe daha da güzelleşen bir kadındı… Güle güle güzel kadın yattığın yer incitmesin.

        • 12

          Mahsun Kırmızıgül: Ah Ayten annem ah... Çok üzgünüm. Tiyatro ve sinemamızın çok değerli usta ismi Ayten Gökçer'in vefat haberini aldım. Kendisine Allah'tan rahmen, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

        • 13

          AYTEN GÖKÇER HAKKINDA

          26 Ocak 1940'ta istanbul'da dünyaya gelen Ayten Gökçer, 1953'te Ankara Devlet Konservatuvarı'nın bale bölümüne girdi.

        • 14

          1958'de Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosunda yer alan Gökçer, sinemaya 1965'te 'Taçsız Kral' adlı filmle başladı. Ancak daha sonra sinemadan daha çok tiyatroya önem verdi. 'Yedi Kocalı Hürmüz' adlı müzikalde 'Hürmüz' rolü ile başrolde oynadı. 1988'de devlet sanatçısı olan Ayten Gökçer, pek çok ödül kazandı. 1999'da 'Yılan Hikayesi' adlı dizi ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı. Ayten Gökçer, sanatçı Cüneyt Gökçer ile evliydi. Ayten Gökçer'in Aslı Gökçer Oba adında kızı var.

        • 15

          Ödüller:
          Sanat Sevenler Derneği
          Ödüller Sanat Sevenler Derneği
          1967 En İyi Kadın Oyuncu
          1971 En İyi Kadın Oyuncu

          Gazeteciler Derneği
          En İyi Sanatçı
          En İyi Kadın Sanatçı
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