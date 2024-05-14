Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ise Ayten Gökçer için, "Tiyatronun ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer’in vefat haberini aldık, çok üzgünüm. Ailesine, sevdiklerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum" mesajını yayımladı.

Oyuncu Sendikası tarafından yapılan açıklamada "Meslektaşımız Ayten Gökçer hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.