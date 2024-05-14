5. DÜMDÜZ SIRT ÜSTÜ YATMAK

Eğer hazır bir asker veya heykel gibi uyuyorsanız o zaman muhtemelen hayattaki hedeflerinin ne olduğunu bilen ve kararlı bir şekilde onlara ulaşmak için çabalayan, uyumlu bir insan olabilirsiniz. Bunun yanı sıra katı, bilgiç ve talepkar olabilirsiniz, ancak en fazlasını önce kendinizden talep edersiniz.