Bu 6 uyku pozisyonu kişiliğinizi ele veriyor olabilir: İşte uyku pozisyonlarının gizli anlamları!
Uykuda geçirdiğimiz zaman, bilinçaltımızın derinliklerine ulaşmanın bir yolu olarak kabul edilir. Bununla birlikte, uyku pozisyonlarımızın kişiliğimiz hakkında ipuçları sunabileceği öne sürülüyor. Peki, uykudaki pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor olabilir? İşte, sizin için 6 uyuma şeklinin yorumu!
- 1
Uyumak, vücudumuzun dinlenme ve yenilenme sürecine girdiği zaman dilimidir. Ancak, herkesin uyurken tercih ettiği pozisyonlar farklıdır ve genellikle rahat oldukları pozisyonda uykuya dalarlar. Bununla birlikte bu pozisyonlar, içsel özelliklerimizi yansıtabilir. Yani, yatarken alınan konum aslında kim olduğunuz hakkında bir şeyler anlatıyor olabilir. İşte, detaylar...
- 2
Görseli inceleyin ve hangi görseldekine daha yakın şekilde uyuduğunuzu aklınızda tutun, aşağıdaki numaralardan kişiliğinizi anlatanı okuyabilirsiniz.
- 3
1. YANA DÖNÜK YATMAK
Yan yatarken dizlerinizi ileri doğru uzatmadan uyuyamıyorsanız sakin ve güvenilir bir insansınız demektir. Sizi gücendirmek kolay değildir ve gelecekten de korkmuyorsunuz. En berbat günlerde bile gülümseyebilme özelliğine sahipsiniz ve hayatınızda meydana gelen hemen hemen her türlü değişikliğe sorunsuz bir şekilde uyum sağlayabiliyorsunuz.
-
- 4
2. CENİN POZİSYONUNDA YATMAK
Çoğunlukla cenin pozisyonunda uyuyorsanız genellikle korunma, anlaşılma ve sempati duyulması ihtiyacını hissedersiniz. Bu şekilde kıvrılarak etrafınızdaki dünyada karşılaştığınız sorunlardan kendinizi soyutlamaya çalışıyorsunuz. Resim yapmak, dans etmeyi öğrenmek veya bir blog yazmak gibi yetenekleriniz olabilir, olmadığını düşünüyorsanız daha keşfetmemiş olabilirsiniz.
- 5
3. YÜZ ÜSTÜ YATMAK
Kollarınız ve bacaklarınız dışarıda olacak şekilde yüz üstü yatarak uyuyorsanız lider bir kişi olabilirsiniz. Genellikle dürtüsel olarak hareket ediyorsunuz ve inisiyatif alıyorsunuz. Bunun yanı sıra hem kişisel hem de profesyonel yaşamınızda düzenli birisiniz. Ayrıca her şeyi önceden planlamayı tercih ediyorsunuz ve sürprizlerden hoşlanmıyorsunuz. Bununla birlikte azim yeteneğiniz ve sorumluluk duygunuz büyük başarıya ulaşmanıza yardımcı olabiliyor.
- 6
4. SIRT ÜSTÜ YATMAK
Sırt üstü yatarak uyuyorsanız büyük ihtimalle hayatı seven, ilgi odağı olmaya alışmış ve iyi arkadaşlıkları olan, pozitif bir insansınız demektir. Rasyonel bir şekilde çalışıyorsunuz ve her zaman doğruyu söylemeyi tercih ediyorsunuz. Bu pozisyonda uyuyan kişilerin genellikle çok güçlü kişilikleri vardır.
-
- 7
5. DÜMDÜZ SIRT ÜSTÜ YATMAK
Eğer hazır bir asker veya heykel gibi uyuyorsanız o zaman muhtemelen hayattaki hedeflerinin ne olduğunu bilen ve kararlı bir şekilde onlara ulaşmak için çabalayan, uyumlu bir insan olabilirsiniz. Bunun yanı sıra katı, bilgiç ve talepkar olabilirsiniz, ancak en fazlasını önce kendinizden talep edersiniz.
- 8
6. TEK BACAK HAVADA YAN YATARAK UYUMAK
Tek bacağınızı havada uyuyorsanız genellikle her türlü maceraya kapılan, öngörülemez bir kişiliğe sahipsiniz, ancak ruh haliniz o kadar hızlı değişebilir ki etrafınızdakilerin kafası karışabilir. Çoğu zaman kararlı olmakta ve bir seçim yapmakta zorlanıyorsunuz. Genel olarak işte ve yaşamda istikrar, huzur, sessizlik ve titizlik tercihiniz var.
- 9
FARKLI POZİSYONLARDA UYUMAK
Tek bir poz yerine farklı pozlarda uyuyorsanız bu sizin bile henüz tam olarak anlayamadığınız gizli derinliklere sahip, çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğunuzun işaretidir.
Not: Bu test hiçbir bilimsel veriye dayanmaz, tamamen eğlence amaçlıdır.
Kaynak: Bright Side
-