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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB Başkanı Karahan: Manşet enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB Başkanı Karahan: Manşet enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz

        Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'na katılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz" dedi. Öte yandan Karahan; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ile enflasyonla mücadele konusunda kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 15:30 Güncelleme: 14.05.2024 - 17:52
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        TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz" dedi.

        Karahan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, sosyal refaha en önemli katkılarının fiyat istikrarı yoluyla olduğunu söyledi.

        Piyasaların şu anda enflasyonun aşağı geleceğine inandığını ifade eden Karahan, "Ama tahminimiz konusunda farklılıklar var" ifadesini kullandı.

        Yılın ikinci yarısında koşulların dezenflasyonist olacağını belirten Karahan, "Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz" dedi.

        Karahan, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ile enflasyonla mücadele konusunda kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.

        TCMB Başkanı Karahan, yapay zeka konusunda olan biten her şeyi çok yakından takip ettiklerini de bildirdi.

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