Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders

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Türkiye’nin ceza hukuku alanında duayen isimlerinden Prof. Dr. Adem Sözüer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden emekli olarak ayrıldı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde uzun yıllar öğretim üyeliği yapan ve pek çok idari görevi de üstlenen Prof. Dr. Adem Sözüer, meslekte 40 yılını tamamladı. Sözüer, emekliye ayrılırken verdiği son dersinde dikkat çekici mesajlar verdi:

“Farklı düşünceden yararlanmaya çalışalım. Hiçbir ötekileştirmeye, cepheleştirmeye taraf olmadan tartışmanın, görüş alışverişinin faydasını her zaman her ortamda ortaya koyalım. 40 yıl sonra bu topraklarda demokrasi özgürlük ve insanlık için güneşin farklı bir yerden doğacağına inandık, bugün de inanıyorum. Siz de inanın. Ben bu yolculuğa bu inançla devam edeceğim.”

REKLAM BİLGİ ÜNİVERSİTESİ’NDE Prof. Dr. Adem Sözüer bundan sonraki akademik yaşamına Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak devam edecek. ADEM SÖZÜER HAKKINDA Prof. Dr. Adem Sözüer, 1983 yılında lisans eğitimini tamamladığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde akademik kariyerine başladı. 1994 yılında yardımcı doçent, 2000 yılında doçent, 2008 yılında profesör oldu. Ceza hukuku alanında uzmanlaşan Sözüer, alanıyla ilgili kaleme aldığı 18 kitabın yanı sıra pek çok ulusal ve uluslararası makale de yayımladı. Sözüer, kanun çalışmalarında da önemli görevler üstlendi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kayıhan İçel’in 8.10.2003 tarihli Yazısı ile TCK ve CMUK tasarıları ile ilgili TBMM Adalet Alt Komisyonunun 13 Ekim 2003 Tarihli toplantısına Anabilim Dalı adına katıldı. Daha sonra, Adalet Alt Komisyon Başkanının talebi ve Fakülte dekanlığının izni ile komisyon çalışmalarına dahil oldu. Üniversite tarafından Başbakanlık’ta 03/05/2004-04/08/2005 tarihleri arasında görevlendirildi. Bu kapsamda, TBMM Adalet Komisyonu ve Adalet Bakanlığındaki birçok komisyonda görev yaptı. 13 Ekim 2003 tarihinden başlayarak 04 Ağustos 2005 tarihine kadar devam eden çalışmalarda, İstanbul Üniversitesi'ni temsilen bilimsel görüşler bildirdi. Katıldığı bu sürecin sonunda, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun ve Kabahatler Hakkında Kanun gibi temel kanunlar yürürlüğe girdi.

“Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı” görüşmeleri, “Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı”, Evlat Edinme, Velayet”, Türk Ceza Kanunu’nun “Cinsel Saldırı ve Cinsel İstismar” ile Çocuk Koruma Kanunun “Koruyucu ve destekleyici Tedbirler”e ilişkin mevzuat değişiklikleri çalışmalarına katıldı. 1 Haziran 2005 yılında yürürlüğe giren ceza kanunlarının mimarlarından biri olan Prof.Dr.Sözüer, Türk Ceza Hukuku günleri ve 13 yıldır yapılan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin de başkanlığını yapıyor.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyeliğinin yanı sıra idari görevler de üstlendi. Fakülte Kurulu üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı, Dekanlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Sözüer’in fakültedeki idari görevleri oldu.