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Gelişmekte olan 60 pazarda faaliyet gösteren Çinli akıllı telefon markası Tecno Mobile, kamera odaklı CAMON 12 Air ve Spark 4 Lite modelleri ile Türkiye akıllı telefon pazarına girdi.

Satış hacminin yüzde 85’i, 1600 TL - 3200 TL fiyat aralığında akıllı telefonlar olan Tecno Mobile, orta ve üst düzey akıllı telefonlar sunma stratejisi ile adım attığı Türkiye pazarına sunduğu modelleri için Vodafone ile işbirliği yaptı.

Bu ortaklık kapsamında Tecno Mobile akıllı telefonları olan CAMON 12 Air ve Spark 4 Lite modelleri, öncelikli olarak www.vodafone.com.tr ve Vodafone Yanımda mobil uygulaması aracılığıyla satışa sunulacak, ayrıca Vodafone’un sayıları 3 bini bulan perakende mağazalarında yerini alacak.

Manchester City Futbol Kulübü'nün küresel iş ortağı olan TECNO Mobile, Türkiye pazarındaki iletişim kampanyasını da “Şampiyonların Seçimi” adlı ana mesaj etrafında toplayacağını duyurdu.

‘TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ’

Markanın Türkiye pazarına girişi ile ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Tecno Mobile Türkiye ve Orta Doğu Bölge Yöneticisi Talha Masharka, “Türkiye, Tecno Mobile'ın Avrupa'daki genişlemesi için çok önemli. İki cihaz CAMON 12 Air ve SPARK 4 Lite, fotoğraf, üçlü kamera, performans ve yüksek kapasiteli pil olarak Türkiye pazarı düşünülerek piyasaya sunuldu” dedi.

Tecno Mobile Türkiye Ülke Müdürü Yardımcısı Ender Tunç ise şunları söyledi: “Türkiye'deki yolculuğumuza güçlü ve kamera odaklı CAMON 12 Air cihazı ile başlıyoruz ve bunun yanı sıra Spark 4 Lite'ı da tanıtıyoruz. Türkiye, Tecno Mobile için kilit öneme sahiptir ve tüketicileri etkilemek için elimizden gelen her şey yapacağız. Gelişmiş bir pazar olduğunu bilerek ilerleyen zamanlarda Türk tüketicilerin ihtiyaçlarına özel cihazlar da üreteceğiz.“

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ‘teknoloji iletişimi şirketi’ olma vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy da “Bu kapsamda, Tecno Mobile ürünlerini de tüm Türkiye’de dijital kanallarımız üzerinden müşterilerimize sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.

CAMON 12 AIR ÖZELLİKLERİ

Üçlü kamera ile gelen CAMON 12 Air’ın, 16 MP birincil kamerası f / 1.8 diyafram açıklığı ve 5P lens kombinasyonu kurulumuyla donatılmış. 2MP derinlik algılayan lens barındıran telefonda, ayrıca 5MP 120 ° Ultra Geniş Lens yer alıyor. Selfie’ler için, f / 2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP AI selfie kamera ve 81° geniş açılı ve ekran flaşlı 4P Lens bulunan CAMON 12 Air, 20:9 en boy oranına ve yüzde 90.3 yüksek ekran / vücut oranına sahip 6.55 inçlik HD+ bir ekrana sahip.

4000 mAh kapasiteli bir pili bulunan telefon, 4GB + 64GB modelinde 2.0 Ghz Helio P22 Octacore işlemci kullanıyor. Cihazın ROM’u, 128 GB'a kadar genişletilebilir. Özel microSD kart yuvasına sahip çift SIM'li bir akıllı telefon olan CAMON 12 Air, kullanıcılara her iki SIM kartta aynı anda 4G VoLTE kullanmasına izin veriyor.

SPARK 4 LITE ÖZELLİKLERİ

8MP flaşlı ön kamera ve yine 8MP 2 Flaşlı Arka Kamera ile gelen SPARK 4 Lite ise 20:9 en boy oranına, yüzde 90 ekran / vücut oranına ve 450 nit parlaklığa sahip 6.52 inçlik HD + ekrana sahip. 32GB ROM ile donatılan ve 2GB RAM’i olan telefon, dört çekirdekli işlemci ve 4000 mAh’lik pil barındırıyor.

TÜRKİYE FİYATLARI AÇIKLANDI

Tecno Mobile’ın her iki modeli de HiOS tabanlı Android 9 Pie işletim sistemi ile çalışırken, satış fiyatı ise CAMON 12 Air’de 1649 TL, Spark 4 Lite modelinde ise 1049 TL olarak açıklandı.