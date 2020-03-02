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Türkiye akıllı telefon pazarına yeni bir oyuncu daha adım atmaya hazırlanıyor. Hong Kong merkezli Çinli akıllı telefon markası Tecno Mobile, Türkiye’de faaliyetlerine resmen başlıyor.

Transsion Holdings'in yan kuruluşu olan Tecno Mobile’ın Türkiye lansmanı 6 Mart Cuma günü İstanbul’da gerçekleştirilecek. 2006 yılında kurulan Tecno Mobile, 60’dan fazla ülkede yaklaşık 21 bin satış noktası ile faaliyet gösteriyor.

CAMON VE SPARK İLE GELİYOR

Tecno Mobile, öncelikli olarak kamera odaklı CAMON serisi ve giriş seviyesi ürünü SPARK serisi akıllı telefon modelleriyle bu ay Türkiye’de olacak.

Şirketin CAMON serisinde CAMON 11, CAMON 11 Pro, CAMON 12, CAMON 12 Pro ve CAMON 12 Air modelleri yer alırken, SPARK serisinde ise SPARK 3, SPARK 3 Pro, SPARK 4, SPARK 4 Lite ile SPARK 4 Air modelleri bulunuyor.

Android işletim sistemiyle çalışan Tecno Mobile markalı akıllı telefonların yanısıra, Çinli şirketin tablet modelleri ve aksesuar ürünleri de var.

MANCHESTER CITY İLE ORTAKLIK

2016 yılı sonundan bu yana İngiliz Premier Lig takımlarından Manchester City Futbol Kulübü'nün dünya çapında resmi tablet ve cep telefonu ortağı olan Çinli şirket, Afrika ve Güney Asya pazarının önde gelen oyuncusu olarak konumlanıyor.

Çinli akıllı telefon markası Huawei’nin ardından diğer Çinli önde gelen markalardan Xiaomi ve Oppo 2018 yılında, realme ise 2020 yılının başında Türkiye pazarındaki faaliyetlerine başlamıştı.

2019 yılı verilerine göre küresel akıllı telefon sevkiyatlarına bu şirketlerden Huawei’nin yüzde 17 olan pazar payı, Xiaomi’de yüzde 9, Oppo’da yüzde 8 ve realme’de ise yüzde 2 seviyesinde.

DÜNYA PAZARINDA İLK 10'DA

2019 yılında toplam 16 milyonluk satış rakamına ulaşan Tecno Mobile ise global akıllı telefon satışlarında yüzde 1’lik pay ile dünya pazarında en büyük 10. oyuncu konumunda yer alıyor.

Dünyanın en büyük 10 akıllı telefon şirketi arasında yer alan bir diğer Çinli oyuncu Vivo’nun ise Türkiye pazarına önümüzdeki yakın dönemde adım atması bekleniyor.