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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Turistik Doğu Ekspresi güzergahları, sefer tarihleri - Merak Edilenler Haberleri

        Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

        11 Aralık'ta Ankara'dan, Kars'a ilk seferini yapan Turistik Doğu Ekspresi seyahat etmeyi seven vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilet fiyatları dönemsel olarak değişmekle beraber, en fazla iki 0-6 yaş grubu çocuğun da ücretsiz seyahat etmesi sağlanıyor. Peki, Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 10:45 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:45
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        • 1

          11 Aralık'ta Ankara'dan, Kars'a ilk seferini gerçekleştiren Turistik Doğu Ekspresi'nin biletleri yaklaşık yüzde 35’i TCDD Taşımacılık tarafından 1 ay öncesinden bireysel satışa sunulurken diğer vagonlarının satış hakları ise Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) tarafından yetkilendirilmiş seyahat acentelerine kura ile verildi. Peki, Turistik Doğu Ekspresi fiyatları ne kadar? İşte, detaylar...

        • 2

          TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

          Turistik Doğu Ekspresi yataklı oda fiyatları dönemsel olarak değişmekte olup; düşük dönem oda ücreti 6 bin TL, normal dönem oda ücreti 8 bin TL ve yüksek dönem oda ücreti 12 bin 500 TL olarak uygulanacaktır.

        • 3

          Bireysel satışta en düşük ücret oda ücretidir. Bir odada en fazla iki kişi seyahat edebilir ancak buna ilave olarak odalarda 0-6 yaş arasında en fazla 2 adet çocuğun seyahatine ücretsiz olarak izin verilecektir.

        • 4

          DOĞU EKSPRESİ İLE TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

          Doğu Ekspresi ile Turistik Doğu Ekspresi sıklıkla birbirine karıştırılsa da aslında birbirinden farkı iki tren.

          Ankara ile Kars hattında pulman ve kuşetli vagonlardan oluşturulan Doğu Ekspresi her gün karşılıklı sefer yapıyor ve 1300 kilometrelik Ankara ile Kars güzergahında 53 istasyonda duruşu bulunuyor.

          Turistik Doğu Ekspresi ise turizm amaçlı özel bir tren olarak yolculara hizmet veriyor.

        • 5

          BİLET SATIŞLARI İÇİN DİKKATLİ OLUN UYARISI

          Doğu Ekspresi'ne bilet almak isteyen vatandaşlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan uyarı yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, Turistik Doğu Ekspresi için bilet satış yetkisi olmayan bazı seyahat acentelerinin Doğu Ekspresi biletlerini, Turistik Doğu Ekspresi bileti gibi pazarlamaya çalıştıkları bildirildi.

          Turistik Doğu Ekspresi için herhangi bir seyahat acentesinin turistik amaçlı tren turu satış yetkisi bulunmuyor.

        • 6

          TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ GÜZERGÂHLARI NELERDİR?

          Ankara'dan Pazartesi, Çarşamba, Cuma günlerinde ve Kars'tan Çarşamba, Cuma ve Pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayan Turistik Doğu Ekspresi; Ankara ile Kars yönünde Erzincan ve Erzurum'da, Kars ile Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas'ta yaklaşık 3'er saatlik duruşlar yapıyor.

        • 7

          2023-2024 DOĞU EKSPRESİ SEFERLERİ

          Turistik Doğu Ekspresi trenleri 2023-2024 sezonunda Ankara’dan 11.12.2023 (dâhil)-08.03.2024 (dâhil) tarihleri arasında Pazartesi, Çarşamba, Cuma günlerinde ve Kars’tan 13.12.2023 (dâhil)-10.03.2024 (dâhil) tarihleri arasında Çarşamba, Cuma, Pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayacaktır.

          Ayrıca bu seferlere ek olarak yılbaşı ve sömestr dönemleri için Ankara’dan 31.12.2023, 20.01.2024, 27.01.2024 tarihlerinde ve Kars’tan 02.01.2024, 22.01.2024, 29.01.2024 tarihlerinde ek seferler işletilecektir.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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