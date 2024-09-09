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        Haberler Bilgi Ekonomi Tüpraş temettü ödeme tarihi belli oldu: Tüpraş ne zaman ve ne kadar temettü verecek? Tüpraş hisse başı temettü miktarı

        Tüpraş temettü ödeme tarihi belli oldu! Tüpraş hisse başına kaç TL temettü verecek?

        Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ), Kamu Aydınlatma Platformu'nda temettü vereceğini açıkladı. Hisse başına verilecek temettü ödemesinin tarihi ve miktarı da açıklandı. İşte, 2024 Tüpraş temettü ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 08:22 Güncelleme: 09.09.2024 - 08:22
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        • 1

          Borsa yatırımcılarının merakla takip ettiği Tüpraş temettü ödeme tarihleri belli oldu. Şirket, Kamu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada hisse başına net bir tutar dağıtacağını açıkladı. Peki, Tüpraş ne zaman ve ne kadar temettü dağıtacak? İşte, detaylar...

        • 2

          TÜPRAŞ NE ZAMAN TEMETTÜ ÖDEYECEK?

          Tüpraş, (TUPRS) yapılan yönetim kurulunda 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtılması yönünde karar alındığını duyurdu.

          Şirketten Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile temettü ödeme tarihi ve tutarı belli oldu.

          Buna göre, Tüpraş temettü ödemesi 27 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Kâr payları ise 1 Ekim 2024 tarihinde yatırımcıların hesaplarına yatacak.

        • 3

          TÜPRAŞ HİSSE BAŞI KAÇ TL TEMETTÜ DAĞITACAK?

          Tüpraş 2023 kârından yatırımcılarına hisse başı net 10,7432256 temettü dağıtım kararı aldı.

          Ortaklara 23 milyar lira tutarında nakden temettü dağıtılması ve ortaklara ödenecek toplam 23 milyar TL kâr payının ve 2 milyar 300 milyon TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin Vergi Usul Kanunu ve TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda geçmiş yıl kârlarından karşılanmasının belirtildiği açıklamada, "Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 23.000.000.000,00 TL temettünün 1,00 TL nominal değerli hisse için brüt 11,9369175 TL (%1.193,69), net 10,7432257 TL (%1.074,32) olarak ödenmesi" yapılacağı ifadeleri kullanıldı.

        • 4

          1 YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?

          Temettü miktarı sabit değildir (faizin aksine) ve şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Temettüler genellikle 3 ayda bir ödenir.

        • 5

          ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ DAĞITIR?

          Şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârından yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonra kalan paradan dağıtılır. Bu dağıtım nakit para ile de olabilir hisse senedi karşılığında da. Ortak olunan şirket, bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verirse pay senedi olarak temettü dağıtır.

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