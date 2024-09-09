Cem Zeytin için gong bugün çaldı! Cem Zeytin, 'CEMZY' kodu ile BIST'te işlem görmeye başladı. 1,5 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip olan firma kişi başına 138 lot verdi. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonun yüzde 30-35'ini 'işletme sermayesi' olarak kullanacağını açıkladı. İşte, Cem Zeytin halka arz detayları...