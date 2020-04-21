21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TÜPRAŞ koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılı beklentilerinde değişikliğe gitti. TÜPRAŞ'tan dün akşam KAP'a yollanan açıklamaya göre firmanın 2020 yılı için üretim beklentisi 28 milyon tondan 24 milyon tona, satış beklentisi ise 29 milyon tondan 25 milyon tona düştü.
TÜPRAŞ'ın KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgınının akaryakıt ürün talebi ve marjları üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler ve Brent petrol fiyatında yaşanan düşüş nedeni ile 12.02.2020 tarihinde açıkladığımız 2020 yılı için geleceğe yönelik beklentilerimizde değişiklik yapma ihtiyacı doğmuştur.
"Bu çerçevede, 2020 yılı için öngördüğümüz üretim beklentimiz ~28 milyon tondan, ~24 milyon tona, satış beklentimiz de ~29 milyon tondan ~25 milyon tona revize edilmiştir. Bu değişiklikler sonrası, 2020 yılı için kapasite kullanımı beklentimiz %95 – 100 aralığından %80 – 85 aralığına revize edilmiştir."
"Tüpraş Net Rafineri Marjı beklentimiz 4.5 – 5.5$/v seviyesinden 3.0 – 4.0$/v seviyesine revize edilmiştir. Akdeniz Kompleks Marjı beklentimiz 1.5 – 2.5$/v seviyesinden 1.0 – 2.0$/v seviyesine revize edilmiştir. Rafinaj yatırımları beklentimiz ~200 milyon USD'den ~125 milyon USD'ye revize edilmiştir."
HAZİRANDA AZALMAYA BAŞLAYACAK
Yukarıda yer verilen beklentiler hazırlanırken, Covid-19 salgınının ham petrol ve akaryakıt ürünlerinin talebi üzerindeki etkilerinin Haziran ayından itibaren azalmaya başlayacağı ve Ağustos ayından itibaren ekonomik aktivitenin normale döneceği varsayılmıştır."
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