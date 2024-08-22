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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tüketici güveninde yükseliş - İş-Yaşam Haberleri

        Tüketici güveninde yükseliş

         Tüketici güven endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0.6 yükselerek 76.4 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 10:22 Güncelleme: 22.08.2024 - 10:22
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        Tüketici güveninde yükseliş
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        Tüketici güven endeksi, temmuz ayında 75.9 iken ağustos ayında yüzde 0.6 oranında artarak 76.4 oldu. 0-200 aralığında değer alabilen tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

        Genel endeksi oluşturan alt endekslere bakıldığında nisanda 'mevcut dönemde hanenin maddi durumunda' yüzde 4.5'lik yükseliş yaşandığı görüldü. Bunun yanında 'gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde' ise yüzde 0.9'luk bir iyileşme yaşandı.

        Endeks Bir önceki aya göre değişim (%)
        Temmuz Ağustos Temmuz Ağustos
        Tüketici güven endeksi 75,9 76,4 -3,1 0,6
        Mevcut dönemde hanenin maddi durumu 60,4 63,1 -5,4 4,5
        Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 75,9 76,6 -4,2 0,9
        Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 70,8 71,5 -7 1
        Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi 96,5 94,3 2,6 -2,3
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