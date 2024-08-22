Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Akdeniz'in batısı, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları iç bölgelerde 3 ila 5 derece düşerken, Trakya'da 4 ila 6 derece artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya ve Samsun’un doğusu, Osmaniye'nin batısı, Hatay'ın batı ilçeleri, Ordu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının İç Anadolu, ve Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, Trakya'da 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerin güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 37°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
AFYONKARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 36°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 32°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık