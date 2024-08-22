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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı! - 22 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Akdeniz'in batısı, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları iç bölgelerde 3 ila 5 derece düşerken, Trakya'da 4 ila 6 derece artacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 07:34 Güncelleme: 22.08.2024 - 07:37
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        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya ve Samsun’un doğusu, Osmaniye'nin batısı, Hatay'ın batı ilçeleri, Ordu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 32°

        Ankara

        Güneşli 35°

        İzmir

        Güneşli 37°

        Antalya

        Güneşli 32°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 29°

        Bursa

        Güneşli 30°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 36°

        Ağrı

        Güneşli 34°

        Hava sıcaklığının İç Anadolu, ve Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, Trakya'da 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerin güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 38°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 37°C

        Parçalı bulutlu

        KOCAELİ °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AFYONKARAHİSAR °C, 33°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 33°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ADANA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 32°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı

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        ISPARTA °C, 33°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANKARA °C, 32°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANKIRI °C, 36°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 31°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        BOLU °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 32°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 33°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ZONGULDAK °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AMASYA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        ARTVİN °C, 33°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 32°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 29°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        KARS °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

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        DİYARBAKIR °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

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