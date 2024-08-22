16 yaşındaki çocuğu darbeden 6 kişi tutuklandı
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 16 yaşındaki çocuğu darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi
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Büyükçekmece'de, 16 yaşındaki çocuğu darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir çocuğun kalabalık bir grup tarafından darbedildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
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Ekipler, olayın Büyükçekmece'de yaşandığını, darbedilen çocuğun da 16 yaşındaki M.A.Z. olduğunu belirledi.
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Çocuğu darbedenlerin kimliklerini tespit eden polis, yaşları 12 ila 17 arasında değişen B.Ç, M.T, R.E.K, N.N.K, M.Ç, B.M.D, B.G.D. ve H.E.K'yi gözaltına aldı.
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Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilen şüphelilerden B.G.D. savcı tarafından salıverildi.
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Nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen 7 şüpheliden B.Ç, M.T, R.E.K, N.N.K, M.Ç ve H.E.K. "kasten yaralama" suçundan tutuklandı, B.M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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