Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlü oyuncu Deniz Çakır eşiyle tatilde - Güncel Magazin Haberleri

        Deniz Çakır'ın tatil romantizmi

        Geçtiğimiz yıl iş insanı Bilgehan Baykal ile evlenen Deniz Çakır, eşiyle Marmaris'te görüntülendi. Çift, hem teknede hem de denizde romantik anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 09:53 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; ünlü oyuncu Deniz Çakır, eşi Bilgehan Baykal ile Marmaris’te çıktıkları tekne tatilinde objektiflere yansıdı.

        • 2

          Teknenin ön kısmında güneşlenen çift, denize girmeden önce birbirine sarıldı.

        • 3

          İkili, ardından kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı.

        • 4

          Bilgehan Baykal'ın ardından Deniz Çakır, denize girdi.

        • 5

          Çiftin teknede başlayan romantizmi denizde de devam etti.

        • 6

          Deniz Çakır ve Bilgehan Baykal, denizde öpüşürken böyle objektiflere yansıdı.

        • 7

          Denizden çıktıktan ikili, ardından birbirini kuruladı.

        • 8

          Geçtiğimiz yıl eylül ayında evlenen çiftten Deniz Çakır; "Evlilik demek, yol arkadaşlığı demektir. İnandığının birinin elini tutmak çok güçlü hissettiriyor. Bana iyi geliyor. Yaşam içinde insanlara olan inancımızı yitiriyoruz o yüzden inandığın biri olması çok kıymetli" sözleriyle eşine olan sevgisini ifade etmişti.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar Ersanlı ölü bulundu
        Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar Ersanlı ölü bulundu
        DMM'den Bakan Şimşek'in istifa iddiasına yalanlama
        DMM'den Bakan Şimşek'in istifa iddiasına yalanlama
        Döşemealtı Belediye Başkanı'nın odasındaki eşyalar haczedildi
        Döşemealtı Belediye Başkanı'nın odasındaki eşyalar haczedildi
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Ersin Destanoğlu'na talip çıktı!
        Ersin Destanoğlu'na talip çıktı!
        Sosyal medyada fotoğraf paylaştı, darbedilerek öldürüldü
        Sosyal medyada fotoğraf paylaştı, darbedilerek öldürüldü
        Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
        Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
        Mahkemeye başvurdu
        Mahkemeye başvurdu
        Yurtdışı online siparişlerde vergiler değişti
        Yurtdışı online siparişlerde vergiler değişti
        Ofiste isteyip de kahvaltı yapamayanlar buraya!
        Ofiste isteyip de kahvaltı yapamayanlar buraya!
        Trajik kader ortaklığı
        Trajik kader ortaklığı
        Sadece 8 dakika bile yetiyor
        Sadece 8 dakika bile yetiyor
        Yüksek sıcaklık ve yağmur uyarısı
        Yüksek sıcaklık ve yağmur uyarısı
        Filistinli iş insanına saldırı olayıyla ilgili flaş gelişme
        Filistinli iş insanına saldırı olayıyla ilgili flaş gelişme
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Çarpıcı nükleer çatışma iddiası
        Çarpıcı nükleer çatışma iddiası
        Habertürk Anasayfa