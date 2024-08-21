Deniz Çakır'ın tatil romantizmi
Geçtiğimiz yıl iş insanı Bilgehan Baykal ile evlenen Deniz Çakır, eşiyle Marmaris'te görüntülendi. Çift, hem teknede hem de denizde romantik anlar yaşadı
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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; ünlü oyuncu Deniz Çakır, eşi Bilgehan Baykal ile Marmaris’te çıktıkları tekne tatilinde objektiflere yansıdı.
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Teknenin ön kısmında güneşlenen çift, denize girmeden önce birbirine sarıldı.
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İkili, ardından kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı.
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Bilgehan Baykal'ın ardından Deniz Çakır, denize girdi.
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Çiftin teknede başlayan romantizmi denizde de devam etti.
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Deniz Çakır ve Bilgehan Baykal, denizde öpüşürken böyle objektiflere yansıdı.
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Denizden çıktıktan ikili, ardından birbirini kuruladı.
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Geçtiğimiz yıl eylül ayında evlenen çiftten Deniz Çakır; "Evlilik demek, yol arkadaşlığı demektir. İnandığının birinin elini tutmak çok güçlü hissettiriyor. Bana iyi geliyor. Yaşam içinde insanlara olan inancımızı yitiriyoruz o yüzden inandığın biri olması çok kıymetli" sözleriyle eşine olan sevgisini ifade etmişti.