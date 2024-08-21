Geçtiğimiz yıl eylül ayında evlenen çiftten Deniz Çakır; "Evlilik demek, yol arkadaşlığı demektir. İnandığının birinin elini tutmak çok güçlü hissettiriyor. Bana iyi geliyor. Yaşam içinde insanlara olan inancımızı yitiriyoruz o yüzden inandığın biri olması çok kıymetli" sözleriyle eşine olan sevgisini ifade etmişti.