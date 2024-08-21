Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler ilk ifadelerinde, Ersanlı'yla internetten tanıştıklarını belirterek, "Olay günü evine gittik. Alkol aldık. Aramızda geçen bazı şeyler sonrası tartıştık bizi şikayet etmesin diye ellerini ayaklarını ve ağzını bağladık. Sonra da evden kaçtık. Öldüğünü bilmiyorduk. Amacımız bizi polise şikayet etmeden kaçmaktı" dedikleri öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.