"BABAMIN EVİNDE MUTLUYUM"

Tüm bu yaşananların ardından Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un çocukları Poyraz Muhtar, açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Poyraz Muhtar şunları söyledi: Annem benim kaçırıldığımı söylüyor. Ama ben kaçırılmadım ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye. Ve beni götürdü. Benim burada kedim, köpeğim var. Onlara bakmam gerekiyor. Cihan ağabey var komşumuz. Ablam var. Ben evdeyim. Ben burada mutluyum. Cihan ağabey ile oyun oynuyoruz, Beşiktaş maçları izliyoruz. Ben burada çok mutluyum. Başka yere gitmek istemiyorum.