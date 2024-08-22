Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
Evinde geçirdiği kaza sonrası hastanede yoğun bakıma alınan gazeteci Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz Muhtar, annesi Deniz Uğur'un, "Oğlumu kaçırdılar" iddiasının ardından açıklama yaptı
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Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, üç gün önce evinde düşmesi sonucu hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti.
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Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'ın hastaneye kaldırılmasından sonra velayeti babasında olan oğlu Poyraz Muhtar'a ulaşamadığını söylemişti.
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Ünlü oyuncu, sonrasında oğlu Poyraz'ı kaçırdığı iddiasıyla şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
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"İDDİALAR ASILSIZ"
Deniz Uğur'un iddialarına yönelik bir açıklamada bulunan Nilüfer, "Reha Muhtar'a şifa diliyorum. Bir an önce iyileşip çocuklarına kavuşsun" notunu düştüğü videoda şu ifadelere yer vermişti: Çocuk kaçırma ya da alıkoyma gibi bir şey söz konusu değildir. İğrenç bir iftira. Ben Bodrum'dayım kızım da İstanbul'da. Poyraz, Ayşe'nin kardeşi, kan bağları olmasa da kardeşi. Ayşe bana dedi ki 'anne Poyraz eve gitmek istiyor alacakları varmış' ben de ‘tamam’ dedim. Ayşe ile Poyraz, Reha Bey'in evine gittiler, orada o işleri hallederken, bir telefon geldi; ‘Ayşe Nazlı, Poyraz'ı hastaneye getirsin, yoksa suç duyursun da bulunacağız.’
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Ben de kızımı aradım hastaneye ‘kardeşini götür’ dedim. Olay tamamen bu. Ayşe Nazlı ve Poyraz, babalarının evine gitmiştir. Bu iftiraları atanları mahkemeye vermek istemiyorum, çünkü ben bu kötülüklerle uğraşamam. Lütfen iyi insan olmaya çalışın. Çok güvendiğim, yıllar içinde çok güven oluşturduğum, beni seven ve takip eden insanların bazılarından beni yargılayan, suçlayan ve iftiralara inan acımasız yorumlar oldu. Bunlar beni çok üzdü onlara da çok kırgınım.
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"BABAMIN EVİNDE MUTLUYUM"
Tüm bu yaşananların ardından Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un çocukları Poyraz Muhtar, açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Poyraz Muhtar şunları söyledi: Annem benim kaçırıldığımı söylüyor. Ama ben kaçırılmadım ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye. Ve beni götürdü. Benim burada kedim, köpeğim var. Onlara bakmam gerekiyor. Cihan ağabey var komşumuz. Ablam var. Ben evdeyim. Ben burada mutluyum. Cihan ağabey ile oyun oynuyoruz, Beşiktaş maçları izliyoruz. Ben burada çok mutluyum. Başka yere gitmek istemiyorum.
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Deniz Uğur'un oğlunun bu sözlerine ne yanıt vereceği ise merak konusu.