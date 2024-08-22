İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
İstanbul Bayrampaşa'da, sokak ortasındaki gasp girişimine engel olmaya çalışan marketçi, annesi ve yanındakiler, şüphelilerin yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırısına uğradı. Kaçan zanlılar yakalanırken, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Marketteki saldırı anı ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
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Bayrampaşa'da gasp girişimini engellemeye çalışan bir marketçi ve yanındakiler saldırıya uğradı.
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Olay, saat 22.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi 32. Sokak'ta meydana geldi.
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İddiaya göre, sokakta yürüyen bir kişinin yanına yaklaşan bir grup, gasp girişiminde bulundu. Şüphelilerden kurtulmak isteyen kişi, markete girerek kurtulmaya çalıştı.
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Market sahibi ise bu kişinin peşinden gelen gasp şüphelilerini uzaklaştırmak için uyarıda bulundu. Ancak market sahibi, bir anda şüphelilerin saldırısına uğradı.
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4 YARALI
Kalabalık grup sopalar, taşlar ve sandalyelerle market sahibi, annesi ve markette bulunan diğer iki kişiye saldırdı.
Yaşanan kavga sırasında market sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi darbeden şüpheliler, olay yerinden kaçtı.
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İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.
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Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerince yapılan çalışmada, zanlılar yakalandı.
Şüphelilerin gasp girişiminden sonra markettekilere saldırdığı anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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Görüntülerde şüphelilerin marketçi ve yanındakilere tekme, yumruk ve sopalarla saldırdıkları görülürken, marketçinin saldırıya karşılık verdiği anlar yer aldı.