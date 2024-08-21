İngilizler duyurdu: Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
Süper Lig'de sezona 2 haftada 4 puanla başlayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, daha önce de gündemine gelen Raheem Sterling için harekete geçti. İşte detaylar...
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Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe, Süper Lig'de de sezona 2 haftada topladığı 4 puanla başlamıştı.
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Teknik direktör Jose Mourinho'nun önderliğinde transfer planlamasını yürüten Fenerbahçe'de Raheem Sterling ismi tekrardan gündeme geldi.
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Daliy Mirror’da yer alan bir habere göre, Fenerbahçe’de Sterling defteri yeniden açıldı.
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29 yaşındaki oyuncu, Chelsea’nin yeni menajeri Enzo Maresca’nın gözüne giremedi. İtalyan teknik adamın, Pedro Neto’nun transfer edilmesi, Cole Palmer’ın sağ kanatta kullanması ve elinde o bölgede birçok alternatifi bulunması nedeniyle Sterling’i gözden çıkarttığı öğrenildi.
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İngiliz yıldız, sezonun ilk haftasında Manchester City ile oynanan karşılaşmada da kadroya alınmadı.
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Daily Mirror’da yer alan habere göre 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Sterling, ayrılma konusunda çok istekli değil.
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Öte yandan yıldız futbolcu, İngiltere Milli Takımı’ndaki yerini de yeniden kazanmak istiyor.
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Haberin devamında Fenerbahçe, Juventus ve Suudi Arabistan'dan birçok kulübün deneyimli futbolcu için devreye girdiği kaydedildi.
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Juventus'un avantajlı olarak gösterildiği haberde Fenerbahçe'nin Jose Mourinho kozu ve Sterling'in ilk 11'de daha fazla forma şansı bulma ihtimalinin sarı - lacivertlileri de ciddi bir aday olarak öne çıkardığı yazıldı.
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Geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 43 resmi maça çıkan Sterling, 10 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi.