Erken teşhis yine hayat kurtardı! Aile hekimi yönlendirdi, Sağlıklı Hayat Merkezi tespit etti

Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Zeliha Kapan, 2021 yılında aile hekimine ilaç yazdırmak için başvurduğunda, hayatını değiştirecek bir öneriyle karşılaştı. Aile hekiminin, Kapan’ın 40 yaşını geçtiğini ve meme kanseri taramasının zamanı geldiğini belirtmesi üzerine, yapılan taramalar sonucunda Kapan’ın meme kanseri olduğu ortaya çıktı.

Hiçbir şikayet yaşamamasına rağmen erken teşhis sayesinde meme kanserine yakalandığını öğrenen Kapan, "Aile hekimim, Sincan Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) KETEM birimine randevu oluşturmayı teklif etmiş ancak acelem olduğu için sadece ilaç yazdırmaya geldiğimi söylemiştim. Randevuya pek sıcak bakmamama rağmen aile hekimim bu taramanın yapılmasının yararlarını ve gerekliliğini anlatarak randevumu oluşturdu. Sağlıklı Hayat Merkezine gittim ve hem mamografi çektirdim hem de serviks kanseri taraması için HPV numunesi verdim. Mamografi sonucum 'BIRADS 4 Şüpheli Bulgular (Hastaneye Sevk)' şeklinde geldi ve ileri teşhis merkezlerinden biri olan Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildim. Biyopsi sonucunda da 1. evre meme kanseri olduğum ortaya çıktı" dedi.

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Erken teşhis sayesinde kanseri erken evrede yakalanan Zeliha Kapan vakit kaybetmeden tedavi altında alındı. Kapan, başarılı bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

KANSERDEN KURTULDU, ŞİMDİ ÇEVRESİNDEKİLERİ YÜREKLENDİRİYOR

Sincan Sağlıklı Hayat Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Hiçbir şikayeti olmadan tarama zamanı gelir gelmez meme kanseri tarama programına alınan hastamız erken teşhis sayesinde sağlığına kavuştu. Hastamız kanser tarama programlarının ve erken teşhisin önemini birebir deneyimledi. Şimdi ise çevresindeki herkesi bu konu hakkında bilgilendiriyor ve aile hekimlerine başvurmaları konusunda onları yüreklendiriyor" ifadelerine yer verildi.

Zeliha Kapan, "Aile hekimim, taramanın önemini anlatarak beni bu adımı atmaya yönlendirdi. Erken teşhis sayesinde tedaviye zamanında başladık ve sağlığıma kavuştum. Şimdi çevremdeki herkese Sağlıklı Hayat Merkezleri ve KETEM'lerde yapılan taramaların ücretsiz ve kolaylıkla yapılabildiğini anlatıyorum” dedi.

SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİNDE ALINAN HİZMET TAMAMEN ÜCRETSİZ

Sağlıklı Hayat Merkezleri, sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmayı amaçlıyor.

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Sağlığı iyileştirmek ve hastalıkları önlemek için de bir dizi ücretsiz hizmet sunuyor. Bu merkezlerde verilen hizmetler şöyle:

* Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi Hizmetleri (KETEM) ve Enfeksiyon Kontrol Hizmetleri

* Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Hizmetleri

* Kadın ve Üreme Sağlığı Danışmanlığı

* Beslenme Danışmanlığı

* Çocuk ve Ergen Sağlığı Danışmanlığı

* Psiko-Sosyal Destek Danışmanlığı

* Tütün ve Madde Bağımlığı Danışmanlığı

* Fiziksel Aktivite Danışmanlığı

* Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Danışmanlığı

* Okul Sağlığı Hizmetleri

* Gebe Bilgilendirme Sınıfı

Başvurular; kişinin bağlı bulunduğu aile hekiminin MHRS üzerinden randevu alarak yönlendirmesi ya da bizzat Sağlıklı Hayat Merkezlerine giderek randevu alınması yoluyla gerçekleşiyor.

SHM’lerdeki tüm hizmetler ve SHM’lerin listesine https://shm.saglik.gov.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.