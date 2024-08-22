İtalya'da batan lüks yatta hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi

İtalya'nın Sicilya Adası'nın kuzey sahilindeki Porticello açıklarında 19 Ağustos'ta yatın fırtınada batması sonucu kaybolan 5 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla ölü sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, fırtına nedeniyle battığı belirtilen "Bayesian" isimli lüks yatta kaybolan 6 kişinin bulunması için pazartesiden bu yana süren çalışmalar sonuç verdi.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı su altı arama robotu ile İtalyan itfaiyesinden dalgıçlar, yaklaşık 50 metre derinlikteki arama çalışmaları sonucunda, bugün ilk olarak biri erkek, diğeri kadına ait 2 cesedi yatın enkazından çıkardı. Çıkarılan cesetlerin, İngiliz milyarder iş insanı Mike Lynch ile kızı Hannah'a ait olduğu belirtildi.

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Ekipler, Lynch ve kızının ardından, 3 kişinin cesedini daha enkazda tespit edip çıkardı. Cesetlere kimlik tespiti ve otopsi yapılacağı kaydedildi.