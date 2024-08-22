Michy Batshuayi, Galatasaray'ı bir kez daha ipten aldı! - Galatasaray Haberleri

Michy Batshuayi, Galatasaray'ı bir kez daha ipten aldı! - Galatasaray Haberleri

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a konuk olurken ilk 45 dakikada kabus senaryosunu yaşadı ancak sarı-kırmızılıların imdadına yeni transferi yetişti.

İlk yarıyı 2-0 geride tamamlayan ancak kalesinde çok sayıda net gol pozisyonu veren Galatasaray'da oyuna ikinci yarıda dahil olan Michy Batshuayi 6 dakikaya iki gol sığdırdı.

66. dakika oynanırken sağ bek Elias Jelert yerini Belçikalı yıldıza bırakırken sağ beke Barış Alper Yılmaz geçti. Kazanılan köşe vuruşunda oyuna girer girmez arka direğe geçen Belçikalı golcü, Torreira'nın sektirdiği topu tamamladı ve farkı 1'e indirdi. REKLAM Galatasaray'ın yedek golcüsü Batshuayi 5 dakika sonra bir kez daha sahne aldı: Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla ceza sahası dışında buluşan Belçikalı yıldız sol ayağıyla sert bir vuruş ile skora denge getiren isim oldu.

KURTARICI! Geçen sezon ligin dakika başına en sık gol katkısı yapan ismi olan Batshuayi, Galatasaray'ı bir kez daha ipten aldı. Ligin ilk haftasındaki Hatayspor müsabakasında oyuna 70. dakikada dahil olan tecrübeli santror son dakikalarda attığı golle Galatasaray'a 3 puanı getirmişti.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 'kurtarıcı' olarak anılan Batshuayi'nin kaydettiği son 12 golün onu, oyuna sonradan girdiği maçlarda geldi. Batshuayi geçen sezon Süper Lig'de oyuna sonradan girdiği maçlarda 7 gol kaydetmiş 1 golün de hazırlayıcısı olmuştu. REKLAM BAROS'U DA YAKALADI Aldığı kısıtlı süreye iki gol sığdıran ve bir anlamda hezimeti önleyen Batshuayi, Milan Baros'u da yakaladı. Belçikalı futbolcu, Ağustos 2010'dan bu yana oyuna sonradan giren isimler arasında iki gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu.

"HOCA ÇÖZÜMÜ BULACAKTIR" Mücadelenin ardından açıklamalar yapan nöbetçi golcü "Bu sonuçtan ötürü mutsuzuz. Sentetik sahada oynadık, kolay değildi. Çok fazla süre alamadım ama maçtan önce hocamız bana olumlu sözlerle motive etti. Ben de sahaya çıktım, golleri attım. Sonuçtan mutlu değiliz ama rövanşa konsantre olacağız. Ben sadece bir oyuncuyum. Hoca, rövanş için çözümü bulacaktır." ifadelerini kullandı.