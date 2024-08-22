Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Rams Başakşehir
        İBFK
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Göztepe
        GÖZ
        2
        Trabzonspor
        TS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        1
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Antalyaspor
        ANT
        1
        Bellona Kayserispor
        KYS
        0
        Adana Demirspor
        ADS
        0
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Çağatay Çelik, Young Boys - Galatasaray maçını yazdı: "İflasın eşiğinden" - Galatasaray Haberleri

        Çağatay Çelik, Young Boys - Galatasaray maçını yazdı: "İflasın eşiğinden"

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu. 2-0 geriye düştükten sonra Michy Batshuayi'nin golleriyle maça ortak olan sarı-kırmızılılar penaltı golüyle turu rövanşa bıraktı. Habertürk Muhabiri Çağatay Çelik, Young Boys - Galatasaray müsabakasını kaleme aldı

        Giriş: 22.08.2024 - 00:41 Güncelleme: 22.08.2024 - 00:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        İflasın eşiğinden
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde ses getiren futbol oynayan Galatasaray bunu sadece tek maçta sonuca yansıtabilmişti: Deplasmandaki Manchester United müsabakası. Altı maçın beşinde rakibinden daha az mesafe kat eden sarı-kırmızılıların kazandığı tek maç aynı zamanda rakibinden daha fazla koştuğu tek karşılaşmaydı.

        Futbol bütünlüklü bir oyun olsa da bazı tekil veriler çoğul şeyler anlatabiliyor. Ön alan baskısı takımı olan Galatasaray'ın baskısını belli bir seviyenin altında yaptığında karşılaştığı zorluk gibi. Galatasaray Okan Buruk'lu üçüncü sezonuna da rakibi adam adama karşılayarak başladı ancak enerjisi her geçen ay azalan Icardi - Mertens ikilisiyle yapılan ön alan baskısı kırıldığında gerideki 6'lı çok ciddi mesafeleri kapamak zorunda kalıyor. Galatasaray, Davinson Sanchez'in yokluğunda bu kadar geniş alanı savunamıyor.

        REKLAM

        Ciddi bir kalite sorunu bulunan Young Boys oyunu sadece fizikselleştirerek Galatasaray'a ciddi sorunlar çıkardı. Vücut yapıları gereği daha geç form tutan Nelsson - Abdülkerim ikilisi merkezi kapatmakta zorlandı ancak 'size' olarak kendilerinden büyük santrforları bir adım geride bekleyerek savunmayı öğrenememeleri artık soru işareti.

        İlk 45 dakikada temaslı oynayamayan, rakibi karşılamada kısa ve yumuşak kalan Galatasaray ne top kapabildi ne de nadiren kapabildikleri topları olumlu kullanabildi. Gıda zehirlenmesi geçirmesine rağmen fiziksel olarak en hazır görüntüyü veren Barış Alper'in temposuna ayak uydurmakta zorlanıldı. Sara da arkasında fiziksel kapasitesi yüksek iki orta saha olmadan çıktığı bu role uyum sancıları yaşıyor.

        REKLAM

        Temelde rakibi baskıyla hataya itme takımı olan Galatasaray'ın ilk yarıdaki oyunu iflas etmişti ki Batshuayi kısa Galatasaray kariyerine bir ipten alma daha sığdırdı. Sentetik çim, bir türlü hızlanamayan ayaklar, rakibin baskısına çözüm üretememek gibi problemlere rağmen Galatasaray ikinci Sparta Prag vakasını yaşamadan dönüyor. Ligde boş geçilecek hafta sonunda bu maçın muhasebesinin yapılması şart.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray geri döndü ama yetmedi!
        Galatasaray geri döndü ama yetmedi!
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Kırılan ağacın altında kaldılar: 9 yaralı
        Kırılan ağacın altında kaldılar: 9 yaralı
        İstanbul'da silahlı saldırı! Baba öldü 5 yaşındaki çocuğu yaralandı
        İstanbul'da silahlı saldırı! Baba öldü 5 yaşındaki çocuğu yaralandı
        Bolu, İzmir, Isparta ve Afyonkarahisar'da orman yangını
        Bolu, İzmir, Isparta ve Afyonkarahisar'da orman yangını
        Eski İsrailli bakandan korkunç çağrı
        Eski İsrailli bakandan korkunç çağrı
        'TL değerlendi' söyleminde birleştiler
        'TL değerlendi' söyleminde birleştiler
        Bodrum'da sır cinayetler! Cezaevinde tanışmışlardı
        Bodrum'da sır cinayetler! Cezaevinde tanışmışlardı
        Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
        Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Kayıp yattaki milyarderler hala bulunamadı
        Kayıp yattaki milyarderler hala bulunamadı
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Habertürk Anasayfa