Çağatay Çelik, Young Boys - Galatasaray maçını yazdı: "İflasın eşiğinden"

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Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde ses getiren futbol oynayan Galatasaray bunu sadece tek maçta sonuca yansıtabilmişti: Deplasmandaki Manchester United müsabakası. Altı maçın beşinde rakibinden daha az mesafe kat eden sarı-kırmızılıların kazandığı tek maç aynı zamanda rakibinden daha fazla koştuğu tek karşılaşmaydı.

Futbol bütünlüklü bir oyun olsa da bazı tekil veriler çoğul şeyler anlatabiliyor. Ön alan baskısı takımı olan Galatasaray'ın baskısını belli bir seviyenin altında yaptığında karşılaştığı zorluk gibi. Galatasaray Okan Buruk'lu üçüncü sezonuna da rakibi adam adama karşılayarak başladı ancak enerjisi her geçen ay azalan Icardi - Mertens ikilisiyle yapılan ön alan baskısı kırıldığında gerideki 6'lı çok ciddi mesafeleri kapamak zorunda kalıyor. Galatasaray, Davinson Sanchez'in yokluğunda bu kadar geniş alanı savunamıyor. REKLAM

Ciddi bir kalite sorunu bulunan Young Boys oyunu sadece fizikselleştirerek Galatasaray'a ciddi sorunlar çıkardı. Vücut yapıları gereği daha geç form tutan Nelsson - Abdülkerim ikilisi merkezi kapatmakta zorlandı ancak 'size' olarak kendilerinden büyük santrforları bir adım geride bekleyerek savunmayı öğrenememeleri artık soru işareti.

İlk 45 dakikada temaslı oynayamayan, rakibi karşılamada kısa ve yumuşak kalan Galatasaray ne top kapabildi ne de nadiren kapabildikleri topları olumlu kullanabildi. Gıda zehirlenmesi geçirmesine rağmen fiziksel olarak en hazır görüntüyü veren Barış Alper'in temposuna ayak uydurmakta zorlanıldı. Sara da arkasında fiziksel kapasitesi yüksek iki orta saha olmadan çıktığı bu role uyum sancıları yaşıyor. REKLAM

Temelde rakibi baskıyla hataya itme takımı olan Galatasaray'ın ilk yarıdaki oyunu iflas etmişti ki Batshuayi kısa Galatasaray kariyerine bir ipten alma daha sığdırdı. Sentetik çim, bir türlü hızlanamayan ayaklar, rakibin baskısına çözüm üretememek gibi problemlere rağmen Galatasaray ikinci Sparta Prag vakasını yaşamadan dönüyor. Ligde boş geçilecek hafta sonunda bu maçın muhasebesinin yapılması şart.