Andrew Tate, Romanya’da tekrar gözaltına alındı

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Sosyal medya ünlüsü Andrew Tate, Romanya’da ciddi suçlar ajansı DIICOT tarafından gözaltına alındı.

Andrew Tate ve kardeşi Tristan Tate’in Romanya'daki malikanesi polis tarafından arandı.

Tate kardeşler, tecavüz ve insan ticareti suçlamaları yüzünden daha önce de gözaltına alınmıştı; bu suçlamalardan yargılanmayı bekliyorlar.

Ancak savcılara göre reşit olmayan kişilerle cinsel ilişkiye girme ve reşit olmayan kişilere dair ticaret gerçekleştirme, kara para aklama ve tanıkları etkilemeye çalışma gibi ek suçlamalarla karşı karşıya kalabilirler.

Kardeşler daha sonra sorgulanmak üzere Bükreş'teki DIICOT binasına götürüldü; ardından kelepçelenip gözaltına alındı.

DIICOT'tan yapılan açıklamaya göre Çarşamba sabahı başkent Bükreş ve başkentin eteklerinde bulunan Ilfov bölgesinde toplam dört ev arandı.

İlk olarak Aralık 2022'de gözaltına alınmışlar ve ardından Ağustos 2023'te ev hapsi koşuluyla serbest bırakılmışlardı.

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Andrew ve Tristan Tate, kendilerine yöneltilen önceki suçlamaları reddediyor.

Kardeşlerin eğer daha fazla gözaltında tutulması istenirse hakim karşısına çıkarılmaları gerekiyor; ya da ev hapsine alınabilirler ya da serbest bırakılabilirler.

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"Çocuklarımın annesini baştan çıkardığımı söylüyorlar. Onları çocuk sahibi olmaya ikna etmişiz. Kanıtların ne olduğunu savcılara sorun” diyen Tate, dosyanın ilkinden daha “zavallı” olduğunu dile getirdi.

Avukatı Eugen Vidineac ise henüz dosyayı görmediği için yorum yapmak istemedi.

Kadın düşmanı olmakla suçlanan Tate, X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Matrix gerçek, daha öne işlemiş bir planları var ve iftira en güçlü silahları. Ancak iyilik her zaman kazanır” dedi.

İngiliz ve Amerikan vatandaşı, eski kick boksçu olan Tate kardeşler, yetişkin içerik üreten bir suç örgütü kurarak kadınları sömürmekle suçlanıyor.