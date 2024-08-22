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        Haberler BBC Diğer Andrew Tate, Romanya’da tekrar gözaltına alındı

        Andrew Tate, Romanya’da tekrar gözaltına alındı

        Sosyal medya ünlüsü Andrew Tate, Romanya'da ciddi suçlar ajansı DIICOT tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 22.08.2024 - 07:53 Güncelleme: 22.08.2024 - 07:53
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        Andrew Tate, Romanya'da tekrar gözaltına alındı
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        Tate

        Reuters

        Sosyal medya ünlüsü Andrew Tate, Romanya’da ciddi suçlar ajansı DIICOT tarafından gözaltına alındı.

        Andrew Tate ve kardeşi Tristan Tate’in Romanya'daki malikanesi polis tarafından arandı.

        Tate kardeşler, tecavüz ve insan ticareti suçlamaları yüzünden daha önce de gözaltına alınmıştı; bu suçlamalardan yargılanmayı bekliyorlar.

        Ancak savcılara göre reşit olmayan kişilerle cinsel ilişkiye girme ve reşit olmayan kişilere dair ticaret gerçekleştirme, kara para aklama ve tanıkları etkilemeye çalışma gibi ek suçlamalarla karşı karşıya kalabilirler.

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        Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Andrew ve Tristan Tate, kendilerine yöneltilen önceki suçlamaları reddediyor.

        İlk olarak Aralık 2022'de gözaltına alınmışlar ve ardından Ağustos 2023'te ev hapsi koşuluyla serbest bırakılmışlardı.

        DIICOT'tan yapılan açıklamaya göre Çarşamba sabahı başkent Bükreş ve başkentin eteklerinde bulunan Ilfov bölgesinde toplam dört ev arandı.

        Kardeşler daha sonra sorgulanmak üzere Bükreş'teki DIICOT binasına götürüldü; ardından kelepçelenip gözaltına alındı.

        Tate kardeşler 24 saat gözaltında tutulacak.

        Kardeşlerin eğer daha fazla gözaltında tutulması istenirse hakim karşısına çıkarılmaları gerekiyor; ya da ev hapsine alınabilirler ya da serbest bırakılabilirler.

        Tate kardeşlerin Bükreş'teki evi polis tarafından arandı

        Reuters

        Tate kardeşlerin Bükreş'teki evi polis tarafından arandı

        "Matrix gerçek"

        BBC'nin sorusu üzerine polis tarafından alıkonulan Andrew Tate omzu üzerinden geri dönerek “savcıların çaresiz olduklarını” haykırarak söyledi.

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        "Çocuklarımın annesini baştan çıkardığımı söylüyorlar. Onları çocuk sahibi olmaya ikna etmişiz. Kanıtların ne olduğunu savcılara sorun” diyen Tate, dosyanın ilkinden daha “zavallı” olduğunu dile getirdi.

        Avukatı Eugen Vidineac ise henüz dosyayı görmediği için yorum yapmak istemedi.

        Kadın düşmanı olmakla suçlanan Tate, X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Matrix gerçek, daha öne işlemiş bir planları var ve iftira en güçlü silahları. Ancak iyilik her zaman kazanır” dedi.

        İngiliz ve Amerikan vatandaşı, eski kick boksçu olan Tate kardeşler, yetişkin içerik üreten bir suç örgütü kurarak kadınları sömürmekle suçlanıyor.

        Ayrıca İngiltere'de işledikleri iddia edilen cinsel suçlar nedeniyle de aranıyorlar.

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