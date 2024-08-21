Araştırmacılar, kambur balinaların kril adlı deniz canlılarını avlamak için karmaşık baloncuklar oluşturduklarını gözlemlediklerini ve balinaların bu baloncuklarla oluşturdukları ağın boyutunu, derinliğini ve aralarındaki mesafeyi aktif olarak kontrol ettiğini belirledi.