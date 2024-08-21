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        Haberler Yaşam Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı! Suyu alet yapıyorlarmış

        Kambur balinaların suyu alet yapıp avlandığı tespit edildi!

        Araştırmacılar, kambur balinaların, suyu 'karmaşık baloncuk ağı'na dönüştürüp bir alet gibi kullanarak avlandıklarını keşfetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 15:47 Güncelleme: 21.08.2024 - 15:56
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          Hawaii Deniz Biyolojisi Enstitüsü'ndeki Deniz Memelileri Araştırma Programı'ndan ve Alaska Balina Vakfı'ndan araştırmacılar, Alaska'da dronlar ve yerleştirdikleri takip cihazlarıyla kambur balinaların davranışlarını inceledi.

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          Araştırmacılar, kambur balinaların kril adlı deniz canlılarını avlamak için karmaşık baloncuklar oluşturduklarını gözlemlediklerini ve balinaların bu baloncuklarla oluşturdukları ağın boyutunu, derinliğini ve aralarındaki mesafeyi aktif olarak kontrol ettiğini belirledi.

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          Bu davranışın kambur balinalara özgü olduğunu ifade eden uzmanlar, bu teknikle balinaların 'fazla enerji sarf etmeden tek seferde 7 kat daha çok av yakalayabileceği' tahmininde bulundu.

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          Araştırmacılar, bu davranışla, kambur balinaların 'avlanmak için kendi aletini yapan ve kullanan nadir hayvanlar' grubuna dahil olduğunu kaydetti.

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          Araştırmanın sonuçları Royal Society Open Science dergisinde yayımlandı.

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          *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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