Kambur balinaların suyu alet yapıp avlandığı tespit edildi!
Araştırmacılar, kambur balinaların, suyu 'karmaşık baloncuk ağı'na dönüştürüp bir alet gibi kullanarak avlandıklarını keşfetti
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Hawaii Deniz Biyolojisi Enstitüsü'ndeki Deniz Memelileri Araştırma Programı'ndan ve Alaska Balina Vakfı'ndan araştırmacılar, Alaska'da dronlar ve yerleştirdikleri takip cihazlarıyla kambur balinaların davranışlarını inceledi.
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Araştırmacılar, kambur balinaların kril adlı deniz canlılarını avlamak için karmaşık baloncuklar oluşturduklarını gözlemlediklerini ve balinaların bu baloncuklarla oluşturdukları ağın boyutunu, derinliğini ve aralarındaki mesafeyi aktif olarak kontrol ettiğini belirledi.
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Bu davranışın kambur balinalara özgü olduğunu ifade eden uzmanlar, bu teknikle balinaların 'fazla enerji sarf etmeden tek seferde 7 kat daha çok av yakalayabileceği' tahmininde bulundu.
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Araştırmacılar, bu davranışla, kambur balinaların 'avlanmak için kendi aletini yapan ve kullanan nadir hayvanlar' grubuna dahil olduğunu kaydetti.
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Araştırmanın sonuçları Royal Society Open Science dergisinde yayımlandı.
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*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.
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