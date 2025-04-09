Trump'ın danışmanları arasında ekonomik savaş! Musk o isme 'moron' dedi

Tesla'nın CEO'su ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, Trump'ın ticaret ve üretimden sorumlu olan kıdemli danışmanı Peter Navarro'nun dün CNBC'ye verdiği röportajda kendisinden söz etmesine cevap verdi.

Navarro'nun "O bir araba üreticisi değil. O bir araba montajcısı" dediği kesite, "Navarro gerçekten bir moron. Burada söyledikleri bariz bir şekilde yanlış" ifadelerini kullandı.

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Musk, Tesla'nın en çok ABD yapımı arabaya sahip şirket olduğunu belirterek, "Navarro, bir çuval tuğladan daha aptal" dedi.

Cevabına, Navarro ve "IfindRetards" adlı hesapları etiketleyen Musk, Tesla'nın "ABD'deki en dikey entegre otomobil üreticisi" olduğunu söyledi.

Navarro, röportajında Tesla arabalarının parçalarının çeşitli ülkelerden getirilerek ABD'de birleştirildiğini ve Musk'ın bir "araba montajcısı" olduğunu ifade etmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.