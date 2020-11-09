Trendyol'da 9-10-11 Kasım indirimleri için heyecan dorukta. %80'e yakın indirimlerin yer alacağı söz konusu tarihler öncesi hangi markada indirim var sorusunun cevabını derledik...

9-10-11 Kasım’da Hangi Markalarda İndirim Var?

Cep telefonu, bilgisayar, kulaklık, hoparlör, küçük ev aletleri gibi elektronik ve teknoloji ürünlerinde,

Mobilya, dekorasyon gibi ürünlerde,

Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde,

Giyim ürünlerinde,

Saat başta olmak üzere pek çok aksesuar ürününde,

Süpermarket ürünlerinde

Spor giyiminde

Yüzlerce markanın bin