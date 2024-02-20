Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.259,26 %0,68
        DOLAR 30,9008 %0,16
        EURO 33,3875 %0,28
        ALTIN 2.010,35 %0,50
        FAİZ 43,26 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,90 %0,38
        BITCOIN 51.676,00 %-0,45
        GBP/TRY 38,9559 %0,17
        EUR/USD 1,0796 %0,15
        BRENT 83,15 %-0,49
        ÇEYREK ALTIN 3.286,91 %0,50
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ocakta yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ocakta yükseldi

        Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,3, aralık ayına göre ise yüzde 7.1 artarak 213 bin 493 oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 12:06 Güncelleme: 20.02.2024 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yükseliş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, ocakta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,3 artarak 213 bin 493'e yükseldi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 9,3 artarak 2 bin 171'e çıktı. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı, yılın ilk ayında 211 bin 322 adet artış kaydetti.

        Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 53,1'ini otomobil, yüzde 28,2'sini motosiklet, yüzde 12,6'sını kamyonet, yüzde 2,4'ünü kamyon, yüzde 2,1'ini traktör, yüzde 1'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

        REKLAM

        Ocakta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre ise yüzde 7,1 arttı.

        Bu artış kamyonda yüzde 111,7, minibüste yüzde 109,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 70,8, otobüste yüzde 47,2, kamyonette yüzde 39,9, otomobilde yüzde 25,6 olarak gerçekleşti. Ocakta traktörde yüzde 50,5 ve motosiklette yüzde 21,1 azalış oldu.

        Trafiğe kaydı yapılan taşıtların ocakta yıllık değişimlerine bakıldığında, minibüste yüzde 71,5, otobüste yüzde 62,1, motosiklette yüzde 48,4, özel amaçlı taşıtta yüzde 42,4, otomobilde yüzde 39,2, kamyonette yüzde 8,4 ve kamyonda yüzde 0,6 artış, traktörde yüzde 26,4 azalış görüldü.

        TOPLAM SAYI 29 MİLYONA YAKLAŞTI

        Trafiğe kayıtlı araç sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak 26 milyon 640 bin 971'den 28 milyon 951 bin 792'ye yükseldi.

        Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53'ünü otomobil, yüzde 17,8'ini motosiklet, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 7,6'sını traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

        REKLAM

        DEVRİ YAPILAN ARAÇLAR

        Devri yapılan toplam 782 bin 589 taşıtın yüzde 67,8'i otomobil, yüzde 16,2'si kamyonet, yüzde 7,6'sı motosiklet, yüzde 3,3'ü traktör, yüzde 2,4'ü kamyon, yüzde 1,9'u minibüs, yüzde 0,6'sı otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

        Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 16,4'ü Renault, yüzde 9'u Fiat, yüzde 6,2'si Chery, yüzde 6,1'i Volkswagen, yüzde 6,1'i Toyota, yüzde 5,6'sı Hyundai, yüzde 5,2'si Opel, yüzde 5,1'i Citroen, yüzde 5,1'i Peugeot, yüzde 4,7'si Ford, yüzde 3,5'i Dacia, yüzde 3,4'ü Skoda, yüzde 3'ü Nissan, yüzde 2,3'ü Audi, yüzde 2,2'si Honda, yüzde 2,1'i Mercedes-Benz, yüzde 1,6'sı Kia, yüzde 1,6'sı MG, yüzde 1,4'ü Volvo, yüzde 1,3'ü BMW ve yüzde 8,2'si diğer markalar oldu.

        Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 113 bin 269 otomobilin yüzde 66,5'i benzin, yüzde 13,8'i dizel, yüzde 11,4'ü hibrit, yüzde 7'si elektrikli ve yüzde 1,3'ü LPG yakıtlı olarak kayıtlara geçti. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 333 bin 952 adet otomobilin ise yüzde 35,5'inin dizel, yüzde 33,3'ünün LPG, yüzde 28,9'unun benzin, yüzde 1,5'inin hibrit ve yüzde 0,6'sının elektrikli olduğu belirlendi. Otomobillerin yüzde 0,2'inin ise yakıt türü bilinmiyor.

        Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 30,9'unun 1300 ve altı, yüzde 24'ünün 1401-1500, yüzde 19,5'inin 1301-1400, yüzde 12,2'sinin 1501-1600, yüzde 5,8'inin 1601-2000, yüzde 0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.

        Kaydı yapılan otomobillerin yüzde 38,4'ü gri, yüzde 26,1'i beyaz, yüzde 12,4'ü mavi, yüzde 11,7'si siyah, yüzde 6,5'i kırmızı, yüzde 2,3'ü yeşil, yüzde 1,3'ü turuncu, yüzde 0,5'i mor ve yüzde 0,4'ü kahverengi renk araçlar oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        Santos da "Necip" dedi!
        Santos da "Necip" dedi!
        Dini nikâhlı eşi bıçaklamıştı! İşte nedeni!
        Dini nikâhlı eşi bıçaklamıştı! İşte nedeni!
        Köyde çıkan yangın faciayla sonuçlandı!
        Köyde çıkan yangın faciayla sonuçlandı!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Geçmişi unut Santos"
        "Geçmişi unut Santos"
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        Fazla çalışmada birinciyiz
        Fazla çalışmada birinciyiz
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        Habertürk Anasayfa