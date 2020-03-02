Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Japon otomotiv üreticisi Toyota'nın kompakt hatchback temsilcisi Corolla, sedan kardeşinden bir yıl sonra Türkiye'ye geldi. 1.2 litre turbo benzinli ve 1.8 litre hibrit motorlar ile satışa çıkan otomobil, 157 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ile bayilerde yerini aldı.

Buraya kadar olan bilgileri geçen haftaki haberimizde sizlere aktarmıştık.

Bugün ise, Corolla'nın hatchback versiyonunun Türkiye lansmanında sahneye çıkan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt'un açıklamalarına yakından bakacağız.

Zira, Ali Bey hem sektöre hem de markasının geleceğine dair önemli mesajlar verdi.

'ARAÇ BULSAK YARIN 16 BİN ARAÇ SATARIZ'

Corolla'nın hatchback karoserinin sedan versiyondan tam bir yıl sonra Türkiye'ye gelmesi kafalarda soru işareti yaratmıştı. Bu konuya açıklık getiren Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, kendileri açısından sedan Corolla'nın başrol model olduğunu ve konsantrasyonlarının dağılmaması açısından hatchback versiyonun satışını ötelediklerini söyledi.

Aslında otomobili 2019'un son çeyreğinde Türkiye'ye getirmek istediklerini kaydeden Bozkurt, "Toyota'da araç bulmak kolay değil. Corolla hatchback markanın Avrupa'da Yaris ile birlikte en çok sattığı modellerden biri. Bu yüzden otomobilin Türkiye'ye geliş tarihini 2020'nin ilk çeyreğine sarkıtmak zorunda kaldık. 2020 yılında ilk etapta yüzde 50’den fazlası hibrit versiyon olmak üzere 1050 adetlik satış hedefimiz bulunuyor" dedi.

Hibrit motorlara karşı pazarda yükselen bir talep gözlemlediklerini bildiren Ali Haydar Bozkurt, "Corolla Sedan için 16 bin adet yazılı siparişimiz var elimizde. Bunun yaklaşık 10 bini hibrit motorlu seçenekler. Şu anda yıl toplamında alabildiğimiz adet 26-27 bin civarında. Bunun üzerine bugün itibarıyla 16 bin daha bugün olsa yarın satabileceğimiz sipariş var elimizde. Fakat, bu yıl sonuna kadar ilave bir hibrit siparişi daha almamız zor görünüyor. Filo firmaları çok hızlı bir şekilde hibrite dönüyor ve tüm kurumlar karbon ayak izi konusunda aksiyon alıyorlar, bu sebeple de hibrit araç istiyorlar. Talebe yetişemiyoruz" ifadesini kullandı.

Yıl sonu pazar tahminlerini 550- 600 bin adet aralığında yaptıklarını da kaydeden Bozkurt, "Bu rakamın en az 100 binlik kısmı, filo tarafında olacak. Çünkü çoğu filonun aracı artık 5 yaşında ve değişim zamanı geldi. Fakat biz satışlarımızın büyük bölümünü filo yapmak istemiyoruz. Toplam satışlarımız içinde filonun payının en fazla yüzde 30 olmasını planlıyoruz" dedi.

'BREXIT YÜZDE 10 ZAM GETİREBİLİR'

Corolla hatchback Toyota'nın İngiltere'deki Derbyshire kentinde üretilerek Türkiye ve Avrupa'nın diğer pazarlarına gönderiliyor. Fakat, İngiltere'nin 'Brexit' olarak anılan Avrupa Birliği'nden çıkış süreci, otomobilin Avrupa genelinde fiyatının yükselme riski taşımasına sebep olmuş durumda.

Bu konuyu sorduğumuz Ali Haydar Bozkurt, gelişmeleri takip ettiklerinin altını çizerek, "Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması olmaz ise, İngiltere'den Türkiye'ye ithal edilen diğer tüm mallar gibi Corolla hatchbackin de fiyatının yüzde 10 artma ihtimali var" görüşünü paylaştı.

'VERGİDE DEĞİŞİKLİK YATIRIMLARIN ÖNÜNÜ AÇAR'

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Corolla hatchback ve C-HR modellerinin Avrupa'da satışta olan 2 litrelik hibrit motor seçeneklerinin vergi sistemi dolayısı ile Türkiye'ye getiremediklerini vurgulayarak, mevcut vergi sisteminde değişikliğe gidilmesi gerektiğini söyledi.

Bozkurt, "Belirli tanımlamalar ile değil, genel anlamda çevreci araçları destekleyecek vergi sistemi gerekli. Dünya vergide motor hacminden uzaklaşırken bizim de bundan vazgeçmemiz gerekiyor, artık 1.6 motor takıntısından kurtulmak lazım. Yüksek hacimli motorlar 1.6 litrelik motordan daha çevreci olabiliyor" dedi.

ÖTV indirimi ve hurda teşviki beklemediklerinin altını çizen Bozkurt, "Dünyadaki gelişmeleri takip ederek harekete geçmemiz lazım. Bunu yaparsak yeni yatırımların önü açılır, çünkü hiç bir marka satış yapamayacağı bir pazara yatırım yapmak istemez. Dünya çevreci araçlara doğru giderken her marka destek ister. Çevreci bütün teknolojiler desteklenmeli. Devletin vergi kaybetmeyeceği, pazarın da toplam adetleri koruyabileceği sistemler bugün mümkün" diye konuştu.

'DEVRİM DEVAM ETSEYDİ BUGÜN KORELİLER GİBİYDİK'

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli otomobile de değinen Bozkurt, "TOGG geç kalmış bir proje. Keşke Devrim arabası ucuza gitmeseydi ve devam etseydi. O zaman bizde bugün Koreliler gibi olabilirdik" dedi.

TOGG'un üreteceği otomobillerin yüzde yüz elektrikli olmasından yola çıkarak bu otomobillerin daha çok teşvike ihtiyaçları olduğunu da kaydeden Bozkurt, "Elektrikli otomobillerin maliyetleri çok yüksek. Dolayısı ile bu otomobillerin hibritlerden daha çok teşvike ihtiyacı var. Elektrikli otomobiller ancak o zaman satın alma tercihi haline gelirler. Bugünkü batarya teknolojileri gelişecek, altyapı sorunları çözülecek, aracın maliyetleri ulaşılabilir seviyeye gelecek ki elektrikli otomobillerin devrine geçelim. Benim kişisel olarak gördüğüm süre en az 2035 yılı. Araç parkı içerisinde yüzde 25 bandını geçmeden bir teknolojinin yaygınlaşması çok mümkün değil" diye konuştu.