01 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, son zamanlarda ikinci el otomobile olan talebin arttığını, ancak tüketicilerin ikinci el araç alırken belli sorunlar yaşadığını dile getirdi.
Tüketicilerin ikinci el otomobil almadan önce sanayide ustaya veya ekspertize götürdüğünü ya da bir sözleşme yapıldığını aktaran Şahin, sonrasında boyalı ya da değişen parçalardan haberi olmayan alıcıların birçok sorun yaşayabildiğine dikkati çekti.
Kilometrelerin düşürülmesi ve kazalı araçların satılması gibi sorunların da yaşandığını anımsatan Şahin, "Artık öyle bir noktaya geldik ki tüketiciler sadece ikinci elde değil sıfır araçlarda da sıkıntılar yaşamaya başladı. Bu yüzden tüketicilere sıfır araç alırken bile ekspertize götürmelerini ve buradan rapor almalarını tavsiye ediyoruz. Yani tüketici ekspertiz raporu almadan sıfır araç almasın diyoruz" ifadelerini kullandı.
'TEST SÜRÜŞÜNDE HASAR GÖRÜYOR'
Sıfır araç alanların da birtakım sıkıntılar yaşadıklarına işaret eden Şahin, "Sıfır araç aldıktan 5-6 ay sonra tüketici tamire ya da bir servise gittiğinde 'nerede kaza yaptınız' sorusuyla karşılaşabiliyor. 3 ay önce aldığını söyleyen tüketiciye 'bu araç kazalı' deniliyor. Çünkü bazı sıfır araçlar taşınırken veya bir test sürüşünde hasar görüyor. Daha sonra tamir edilerek satıldığı anlaşılıyor. Bu da bize sıfır araçlarda bile boyalı ve değişen parçaların olabileceğini gösteriyor" diye konuştu.
Bu yüzden ikinci el araçlar nasıl ekspertize götürülüyorsa sıfır araç alırken de aynı işlemin yapılması gerektiğini belirten Şahin, alınan ekspertiz raporunun da saklanması uyarısında bulundu.
Şahin, "Çünkü daha sonra ekspertizin bize söylediğinin aksine bir durum olursa sorumluluk ekspertize ait olur. Yine son zamanlarda sıfır araç aldıktan sonra 'boyalı ve değişen parça var' diye mahkemelere başvuruda bulunan çok sayıda kişinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu mağduriyetlerin önüne geçmek için sıfır araçlarda da ekspertize başvurmak son derece faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
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