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Haberler Otomobil

Toyota'dan nisanda rekor üretim

Japon otomotiv üreticisi Toyota'nın, Nisan ayı küresel üretimi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,8 arttı. Üretilen araç rakamı, nisan ayı için rekor oldu

Giriş: 31.05.2023 - 10:19 | Güncelleme: ABONE OL
Toyota'dan nisanda rekor üretim
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Toyota'nın güncellediği bilanço verilerine göre firmanın nisan küresel üretimi, yüzde 13,8 artışla 787 bin 800'e yükseldi. Bu rakam aylık bazda rekor oldu.

Çin ve Kuzey Amerika bölgeleri dahil deniz aşırı üretim yüzde 14,7 artışla 514 bin 738'e, Japonya içi üretim de yüzde 12,2 artışla 273 bin 62'ye çıktı.

Söz konusu artışlarda Kovid-19'un yerel ekonomilere yönelik negatif etkileri ve yarı iletken tedarik sorununun azalması ile araç talebinin artması etkili oldu.

Nisan ayı deniz aşırı satışlarında yüzde 2,3, Japonya içi satışlarında ise yüzde 21,5 artış kaydeden Japon firmanın küresel araç satışı 800 bin 863'e yükseldi.

Toyota, Mart 2024'te sona erecek mevcut 2023 mali yılında 10,1 milyon araç üretmeyi ve 10,4 milyon araç satmayı hedeflediğini açıklamıştı.

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