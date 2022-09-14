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TOKİ Sosyal Konut Projesi 3+1 ve 2+1 ev fiyatları ve aylık taksitler ne kadar?2022 TOKİ ucuz konut başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

TOKİ 3+1 ve 2+1 konut fiyatları ve aylık taksitler belli oldu! 2022 TOKİ ucuz konut başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

TOKİ konut fiyatları ve aylık taksitleri milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyal Konut Projesi'nin detaylarının açıklarken, TOKİ 3+1, 2+1 konut fiyatları ve taksit ödemeleri de netlik kazandı. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa TOKİ 2+1, 3+1 ev fiyatları ve aylık ödeme taksitleri hakkında merak edilenler...

14.09.2022 - 09:26 | Güncelleme: ABONE OL

  • TOKİ 3+1 ve 2+1 ucuz konut fiyatları ve aylık taksitleri vatandaların gündeminde yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ ev fiyatları, aylık taksit ödemeleri, başvuru şartları ve başvuru tarihlerini açıkladı.  Projeye başvuruda bulunmak isteyen dar ve orta gelirli aileler "TOKİ sosyal konut 3+1 ev fiyatları ne kadar, aylık ödeme taksitleri nasıl olacak ve başvuru ücreti ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 TOKİ taksitleri ve ev fiyatları detayları...

  • CUMHURBŞAKANI ERDOĞAN'DAN SOSYAL KONUT AÇIKLAMASI!

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde detaylar açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı detaylara göre, 81 il ve tüm ilçelerde 2023-28 yılları arasında arasında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yapılacak.

  • TOKİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

    Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlıyor.

  • TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    TOKİ Sosyal Konut Projesi 250 bin konut detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Alt ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı TOKİ başvuruları, Ziraat-Halk Bankası şubelerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliecek.

    TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    TOKİ sosyal konut projesi başvuru ücreti, 500 TL olarak belirlendi.

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